La regla inamovible de 'Pasapalabra': ¿Por qué es eliminado el concursante derrotado en el Rosco del bote?

Quedan poco más de 24 horas para que se resuelva la gran incógnita: ¿quién se llevará el bote más alto de la historia de 'Pasapalabra'? Manu Pascual o Rosa Rodríguez. Solo uno de ellos completará por fin el Rosco llevándose el bote de 2.716.000 euros en la entrega que Antena 3 emitirá este jueves 5 de octubre a partir de las 23:15 horas tras 'El Hormiguero'.

El ganador entrará en los anales de la historia de la televisión sumándose a otros nombres que han ganado el Rosco de 'Pasapalabra' y uno de los premios más altos de la televisión junto a Rafa Castaño, Los Lobos de 'Boom' o Los Mozos de Arousa en 'Reacción en cadena'.

¿Pero y qué pasa con el perdedor? El que consiga completar el Rosco se marchará de 'Pasapalabra' llevándose el bote de 2.716.000 euros. Y el otro tendrá que decir adiós al concurso con el dinero acumulado que tenga en su haber.

Y es que una de las reglas inamovibles de 'Pasapalabra' es que cada vez que se entrega un bote, el otro concursante también tiene que abandonar el concurso por obligación. Eso sí, el perdedor se irá con el dinero que tiene acumulado en su propio bote hasta ese programa.

En este sentido, hay que tener en cuenta que Manu Pascual cuenta con un acumulado de 270.600 euros tras su entrada al programa en mayo de 2024. Por su parte, Rosa se incorporó al concurso en noviembre de 2024 y ha acumulado 167.400 euros.

Con ello, Manu o Rosa, el que no consiga completar el Rosco tendrá que seguir forzosamente los pasos de otros de los concursantes más históricos del programa que tuvieron que decir adiós después de que su rival se llevara el bote. Es el caso de Orestes Barbero que se fue del concurso con 215.400 euros tras 359 programas o de Moisés Laguardia que ganó 160.800 euros tras 245 entregas.