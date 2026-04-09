Marta Terrasa, exconcursante de 'Pasapalabra', denuncia lo que se ha hecho con Rosa Rodríguez tras ganar el bote

Pese a que han pasado cinco años del paso de Marta Terrasa por 'Pasapalabra', sigue siendo una de las concursantes más recordadas, ya que eliminó a dos de los pesos pesados del formato, Paz Herrera y Jero Hernández. Ahora, ha concedido una entrevista a El Confi TV donde ha hecho balance sobre su paso por el concurso de Antena 3 y, de paso, ha salido en defensa de Rosa Rodríguez, la última ganadora del bote de 2,7 millones de euros.

Marta Terrasa fue eliminada de 'Pasapalabra' frente a Pablo Díaz. Así recuerda ella aquel día: "Esas preguntas no las fallaría en la vida, pero en su momento no las supe". "Sabía que jugando de manera brillante tenía la posibilidad de empatar o, con algo de suerte, ganarle, pero en el momento en el que él fallaba, ya estaba condenada. Era una presión añadida, ese miedo por el rival que tenía al lado", asegura.

Además, deja claro que "me alegré muchísimo de que Pablo Díaz se llevara el bote, porque se lo merecía y, en mi opinión, es uno de los mejores concursantes que ha pasado por ahí, en cuanto a preparación". De hecho, desvela que continúa en contacto con él: "De vez en cuando hablamos, aunque ahora hablo más con otros compañeros, quizás por afinidad o por edad".

Marta Terrasa sale en defensa de Rosa, la última ganadora del bote de 'Pasapalabra'

Marta Terrasa, la recordada participante de 'Pasapalabra'

Además, Marta Terrasa reivindica el papel de las mujeres en los concursos, y denuncia la presión añadida que tienen que sufrir: "A nosotras nos dan más caña que a nadie", lamenta. Y valora el éxito de mujeres como Rosa o Sofía, dos de las que se han llevado el bote recientemente: "Ellas dos son un ejemplo. Nos tienen que servir a todas las mujeres que queremos participar y estar ahí, porque es necesario también que haya referentes como ellas para que otras personas, que a lo mejor les da un poco más de reparo, se animen a dar el paso. Porque con las mujeres parece que siempre nos cuesta un pelín más dar el salto a la televisión".

A la pregunta de a qué se debe eso, la exconcursante de 'Pasapalabra' cree que "parece que tenemos como un poco ese miedo a hacer el ridículo porque a nosotras nos dan más caña que a nadie. No hay más que ver el caso de Rosa. Al final, las que se llevan los golpes más fuertes acabamos siendo las mujeres. Ese nivel de sobreexposición es más complicado para nosotras que para los hombres".

A raíz de esto, Marta Terrasa no duda en salir en defensa de Rosa Rodríguez tras toda la polémica suscitada tras ganar el bote más alto de la historia de 'Pasapalabra', después de aceptarse como correcta su respuesta de "Morel", pese a que el apellido del jugador de fútbol americano se escribe "Morral". "Está claro que si se la dieron por buena, era porque era buena. Nadie a estas alturas del programa, con el dineral que había en juego, con la cantidad de personas que están pendientes del día a día, era imposible que le dieran por bueno algo que realmente no lo era", deja claro.

Pero Marta va más allá, y cree que "lo que se ha hecho con Rosa en redes no tiene nombre. Sinceramente, yo no entiendo a la gente. No entiendo cómo la gente puede verter tanto odio en las redes sociales contra determinadas personas, ¡es que no tiene ningún sentido! Es horrible", sentencia.