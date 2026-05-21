'Mask singer 5' elige a sus cuatro finalistas tras pillar a esta humorista y sorprender con una influencer en Antena 3

Tras desenmascarar la semana pasada a Lydia Lozano como la "Pizza" y a Rappel como Tortuga, Antena 3 ha emitido este miércoles la semifinal de la quinta edición de 'Mask singer: adivina quién canta' en la que ha revelado la identidad de dos nuevas máscaras y ha seleccionado a sus cuatro finalistas.

Este miércoles, el programa era testigo del enfrentamiento entre Clavel, Jirafa, Mofeta, Troglodita, Mejillón y Momia. Las máscaras regresaban al escenario de 'Mask Singer: adivina quién canta' para batirse en dos "truelos", pero solo cuatro de ellas podían mantener oculta su identidad y pasar a la gran final.

Jirafa, Mofeta y Clavel eran las máscaras que competían en el primer truelo y lo hacían como el año pasado acompañadas de artistas para realizar tres duetos muy especiales. La primera en salir al escenario era Jirafa, que cantaba "Tu enemigo" junto a Pablo López. Tras escucharle, Ruth Lorenzo apostaba por Leiva mientras que Boris Izaguirre aseguraba que era Pepe Barroso Silva. Juan y Medio defendía que se trata de César Cadaval y Ana Milán repetía que era Mario Vaquerizo. Y Pablo López se mojaba con Vicente Vallés.

La siguiente en actuar era Clavel, que esta semana cantaba "Quiero decirte" con Abraham Mateo, que volvía a 'Mask singer' tras haber sido el ganador de la pasada edición como Mosca. Tras saber que no era Amaia Romero como él había defendido, Boris Izaguirre aseveraba ahora que se trata de Marta Sánchez mientras que Juan y Medio insistía en que era Rosalía. Por su parte, Ana Milán y Ruth Lorenzo defendían que era Chanel Terrero. Y Abraham Mateo pronosticaba que era Vanesa Martín.

Lola Lolita era Mofeta y Clavel y Jirafa se clasifican para la final

Y la última máscara del primer truelo era Mofeta, que cantaba "En qué estrella estará" junto a Nena Daconte y volvía a tirar la teoría de Boris Izaguirre dejando claro que no es Paloma Cuevas. Tras ello, Ana Milán argumentaba que era Victoria Federica y Juan y Medio repetía con Aitana y Boris cambiaba a Ana Mena y Ruth Lorenzo mantenía que era Tamara Falcó y Mai Meneses también la mencionaba a ella.

Tras concluir el primer truelo llegaba el momento de las votaciones y saber qué dos máscaras se convertían en finalistas y quién tenía que ser desenmascarada siendo Clavel y Jirafa las que se clasificaban para la final. De ese modo, Mofeta se quitaba la máscara y se descubría que debajo de ella se encontraba la influencer Lola Lolita.

Silvia Abril sorprende como Mejillón y Troglodita y Momia se suman a los finalistas

La encargada de abrir el segundo truelo de la semifinal de 'Mask singer 5' era Mejillón, que interpretaba "Esa diva" junto a Melody y desmentía que fuera Lydia Bosch como comentó Ruth Lorenzo. Tras escucharla, Boris defendía que era Carolina Cerezuela y Juan y Medio le quitaba la teoría de Silvia Abril a Ana Milán y Ruth Lorenzo también se sumaba a ellos. Por su parte, Melody decía que era Yolanda Ramos.

Después llegaba el turno de Troglodita, que cantaba "Colgando en tus manos" junto a Carlos Baute y desmentía ser Beatriz Luengo como había defendido Ruth Lorenzo. Y tras ello, la cantante no dudaba en decir que era Mónica Cruz mientras Boris Izaguirre insistía con Victoria Abril y Juan y Medio optaba por Eva Longoria. Finalmente, Ana Milán se unía a la teoría de que era la hermana de Penélope Cruz, lo mismo que comentaba el propio Baute.

La última máscara en actuar era Momia con la canción "Lobo hombre en París" junto a Rafa Sánchez de La Unión y dejaba claro que no era Imanol Arias como dijo Ana Milán. Tras ello, Boris Izaguirre aseveraba que era David Muñoz de Estopa y Ruth Lorenzo se reafirmaba con Antonio Banderas y Juan y Medio también insistía con Jorge Fernández y Ana Milán terminaba sorprendiendo al decir que era Nacho Duato. Y Rafa Sánchez se decantaba por Carlos Hipólito.

Finalmente tras concluir el truelo llegaba el momento de las votaciones y de conocer quién pasaba a la final y quién se desenmascaraba. Así, Troglodita y Momia se convertían en los dos últimos finalistas de 'Mask singer 5', por lo que Mejillón tenía que revelar su identidad. Y tal y como habían pronosticado los cuatro investigadores se trataba de Silvia Abril.