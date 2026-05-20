Volantazo de programación en RTVE: Apuesta por el tándem de Mercedes Milá y Nuria Marín para reflotar el domingo

RTVE prepara una auténtica revolución en el prime time de los domingos en La 2. Tras conocer hace unos días que la cadena pública ha decidido no renovar 'Zero dramas', el programa de Loles León, ahora La 2 ha anunciado dos nuevos estrenos para dicha noche.

Así, la cadena pública estrenará este domingo 24 de mayo a las 22:30 horas 'Me meto en un jardín', el nuevo programa de entrevistas de Mercedes Milá con una entrega protagonizada por el escritor David Uclés. Un lanzamiento que provocará que 'Zero dramas' sea relegado en su despedida a las 23:30 horas.

Pero por si fuera poco, después de la última entrega del programa que presenta Loles León, que se despedirá tras trece entregas y después de no haber conquistado a la audiencia, La 2 también lanzará 'Lo que pasó, pasó', el nuevo programa de Nuria Marín, que se podrá ver primero en RTVE Play a partir de las 00:30 horas.

Con ello, 'Me meto en un jardín' se encargará de ocupar el hueco que deja 'Zero Dramas' con Loles León a partir del domingo 31 de mayo. Se trata de una serie de 10 entrevistas que la veterana periodista afronta para charlar en profundidad y sin filtros con diez invitados diferentes. Unas conversaciones que tienen lugar en jardines singulares a los que la periodista llega en caravana con un recorrido lleno de sorpresas.

Así queda la programación de La 2 este domingo 24 de mayo:

21:30 horas - 'Imprescindibles'

22:30 horas - 'Me meto en un jardín: David Uclés' (estreno)

23:30 horas - 'Zero dramas' (último programa)

00:30 horas - 'Lo que pasó, pasó' (estreno)

David Uclés, el primer invitado de Mercedes Milá

Mercedes Milá y David Uclés en 'Me meto en un jardín'

'Me meto en un jardín', una producción de RTVE en colaboración con Zanskar Producciones ('Volando voy'), es una road movie entre jardines, con conversaciones hilarantes unas veces y emocionantes otras. Siempre con la autenticidad y franqueza de una periodista mítica y única, Mercedes Milá, que a través de 10 episodios de 50 minutos charla en profundidad con la monja Sor Lucía Caram, el alpinista Álex Txikon, el activista Óscar Camps, la neurocientífica Nazareth Castellanos, el chef Toño Pérez, la periodista Almudena Ariza, el escritor David Uclés, la artista Lucía Dominguín, el político Miguel Ángel Revilla y el presentador Marc Giró.

Los jardines seleccionados para el programa son escenarios espectaculares que tienen una historia relacionada con el invitado: el jardín MariMurtra en la Costa Brava, el del Capricho en Madrid, Lur Garden de Íñigo Segurola en Oiartzun, el Botánico Histórico de Barcelona, Cabárceno en Cantabria o el jardín de Ceres en Guadalajara, son algunos de ellos.

En el primer episodio de ‘Me meto en un jardín’, Mercedes Milá viaja a Quesada (Jaén) con su autocaravana para encontrarse con el escritor David Uclés.

Ya en el pueblo, recorre sus calles adornadas con macetas hasta la Casa de la Cultura, donde asiste a la entrega de un premio al autor. Juntos visitan el Museo Zabaleta y Miguel Hernández, donde Uclés le muestra el origen de su novela ‘La península de las casas vacías’: un muro lleno de notas y dibujos. También reflexionan sobre la obra del pintor Rafael Zabaleta y su vínculo con el mundo rural andaluz. La ruta continúa en el cortijo familiar, donde recorren la huerta y comparten una comida casera y visitan a María, abuela del autor y figura clave en su vida y su obra.

Al día siguiente, se adentran en la Sierra de Cazorla hasta el Jardín Botánico Torre del Vinagre. El capítulo concluye con la visita a la tumba de Odisto, símbolo del universo literario de Uclés.

Así es 'Lo que pasó, pasó', el nuevo programa de Nuria Marín

Nuria Marín junto a los invitados de 'Lo que pasó, pasó'

El otro gran estreno de este domingo es 'Lo que pasó, pasó'. La 2 ha decidido lanzar en abierto también la primera entrega de este nuevo espacio de RTVE Play que supondrá la vuelta de Nuria Marín ('Socialité') tras el fiasco de 'La familia de la tele'.

Con un tono desenfadado y crítico, este nuevo programa se sumerge en el “salseo”, la cultura pop y los personajes del corazón y ofrece un retrato de los miedos, contradicciones y también los placeres culpables de la sociedad actual. En cada una de las ocho entregas, la presentadora introducirá un tema y un interrogante, a partir del que se construirá un relato que mezcla entretenimiento, contexto e historia.

Cada episodio reunirá a colaboradores y colaboradoras de diferentes generaciones y perfiles, que aportarán sus visiones para generar un debate enriquecedor y, a menudo, inesperado. Entre los invitados, se encuentran Chelo García Cortés, ‘Soy una pringada’, Boris Izaguirre, Samantha Hudson, Sílvia Abril, Silvia Taulés, Samantha Villar, Paloma Barrientos, Valeria Vegas, Tinet Rubira, Junior Healy, Adrián Monterrubio y Víctor Clares. Un cruce de miradas capaces de generar conexiones inesperadas y nuevas lecturas sobre la fama, los medios y la cultura popular de nuestro país.

Producido por RTVE en colaboración con Sidecar Media, ‘Lo que pasó, pasó’ no se limita a examinar el presente, sino que también se sumerge en el pasado para entender cómo se han configurado los estereotipos que nos rodean. Un juego constante entre presente y pasado que demuestra que, aunque cambien los famosos, los patrones se repiten.

Este domingo el primer episodio de 'Lo que pasó, pasó' cuenta con Chelo García-Cortés, Silvia Taulés, Adrián Monterrubio y ‘Soy una pringada’, que reflexionan sobre los enfrentamientos más sonados de nuestra cultura pop. ¿Por qué nos fascinan los beefs entre famosos? ¿Por qué sentimos la necesidad de posicionarnos? ¿Han cambiado los límites del conflicto con el tiempo?

Junto a Núria Marín, los invitados analizan desde las rivalidades históricas entre grandes folclóricas hasta los conflictos más virales en las redes sociales, pasando por los desencuentros de las sagas familiares más populares de nuestro país. A través de estos casos, el programa explora cómo han evolucionado los enfrentamientos públicos entre famosos, el papel de los fans y los medios, y por qué estos conflictos se viven como auténticos espectáculos colectivos.