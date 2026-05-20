Daniel Guzmán va más lejos que nadie en TVE con el berenjenal de Ayuso en México y saca una clara conclusión

Daniel Guzmán acudió este martes a 'Al cielo con ella' para repasar su trayectoria en el mundo de la televisión y el cine además de desvelar todos los detalles de su salto a la música punk. Y en un punto de su encuentro con Henar Álvarez, el actor no dudó en sincerarse sobre cómo vivió su paso por los Premios Platino en México ante el reguero de titulares incendiarios firmados por Isabel Díaz Ayuso, lanzando una clara advertencia sobre la "estrategia" de la presidenta madrileña.

Durante la recta final de su entrevista en el espacio de La 2, el intérprete rememoró su reciente visita a Bogotá para actuar en directo y su posterior parada en México para asistir a los Premios Platino del Cine Iberoamericano. Fue entonces cuando, sin mencionar a la líder del Partido Popular, la presentadora le preguntó entre risas si lo había encontrado todo en orden durante su estancia. "Fantástico", apuntó el actor, incapaz de contener una carcajada junto al público.

Daniel Guzmán, sobre la polémica de Ayuso en México y cómo le afectó: "No es una torpeza, es estrategia"

"Cada vez que abría un medio de comunicación, veía una declaración más incendiaria y decía esto no puede ser una torpeza...", señaló entonces haciendo referencia a las polémicas declaraciones de Isabel Díaz Ayuso que llegaron a movilizar al Gobierno del país, amenazando con suspender la gala de premios si la presidenta madrileña asistía a la gala. "Yo decía a ver que yo lo de Hernán Cortés lo veo de otra manera, lo de la conquista lo veo de otra manera...", ha señalado Daniel Guzmán.

Daniel Guzmán: “Si me tengo que quedar con algo es con la libertad” #AlCieloConElla



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Sin embargo, el actor ha ido un paso más allá, mostrándose algo escéptico sobre la naturaleza de estas declaraciones. "Pero esto no es torpeza, esto es estrategia", sentenció ante Henar Álvarez. "Es imposible, porque hay asesores que te dicen un poco... No lo que tienes que decir, no hablo de pinganillos ni de nada. Pero cuando decía esas barbaridades decía, esto no puede ser torpe, esto es una estrategia política y mediática, porque si no es imposible", insistió el invitado.

"Ahí se mezcló un poquito, hubo gente de la organización y compañeros que lo pasaron mal al decir 'ostras, esto ahora por qué, que no tiene nada que ver con el cine'. Pero bueno, al final todo está relacionado con todo", confesó Daniel Guzmán sobre el enrarecido ambiente que predominó en la cita cultural. "¿Te das cuenta de que no tengo filtros? Contesto aunque no me preguntes, me meto en unos berenjenales...", señaló el intérprete entre risas.

"A mí esto me viene genial, que yo quiero hacer más audiencia que 'Supervivientes" confesó la conductora de 'Al cielo con ella', que también preguntó al actor por su tiempo en 'Aquí no hay quién viva' y otros proyectos como 'A cambio de nada'. "Fueron diez años con el hiperfoco en una cosa, fue muy duro", explicó Guzmán sobre esta etapa en la encadenó rodajes y proyectos hasta labrarse un nombre destacado dentro de la industria.

"La fama es complicada porque si a ti te gusta observar a la gente, tú cuando sales a la calle tienes como muchas cámaras grabando, que son los ojos de las personas y ahí pierdes un poco de intimidad. Y la intimidad es muy importante hasta que tú lo sabes, hasta que la pierdes a cambio", confesó Daniel Guzmán. "Yo creo que siempre he sido libre, nunca me he puesto de perfil con nada. Lo he dicho muchas veces, primero hablo y luego pienso. Me trae muchos problemas a priori, pero luego duermo bien y eso es lo más importante", terminó señalando.