Pepa Bueno, presentadora del 'Telediario' de TVE, hace ruido con esta intervención en 'Al cielo con ella'

Pepa Bueno ha aterrizado este martes en 'Al cielo con ella' dispuesta a impartir una improvisada clase de deontología periodística cuando Henar Álvarez le ha preguntado por la creciente desconfianza en los medios de comunicación y los periodistas. Y es que, tras hacer autocrítica sobre la situación del sector, la presentadora del 'Telediario' no ha dudado en denunciar las campañas de desprestigio que están enfrentando desde los medios.

"Estamos atravesando una crisis de credibilidad muy seria en la que tendríamos que mirarnos para ver qué hemos hecho mal. Nos hemos dirigido a la gente, a la destinataria de nuestro trabajo, desde una especie de púlpito civil y hay que bajarse de ahí y mirar a la altura exacta de los ojos de la gente que ve un telediario", ha comenzado reconociendo la periodista sobre la situación actual de la profesión.

Pepa Bueno denuncia la campaña de descrédito que viven los medios actualmente: "Hay gente muy interesada en desprestigiar"

Así, la periodista ha advertido sobre el cambio de óptica que se debería de producir en los medios hegemónicos para reconectar con la audiencia y recuperar la confianza del ciudadano de a pie. "De cuáles son sus preocupaciones, con qué angustia se va a la cama, qué piden de los poderes públicos, de las instituciones... ", ha señalado Pepa Bueno antes de denunciar el mayor lastre que el periodismo combate actualmente y que afecta a su crisis.

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"Yo siempre empiezo haciendo autocrítica, pero también hay gente muy interesada en desprestigiar a los medios, porque los periodistas estamos empeñados en hacer preguntas que no siempre son cómodas, en contar la realidad, porque la realidad existe", ha sentenciado la presentadora reivindicando la importancia del cuarto poder y de distinguir entre los profesionales de la información y los comunicadores.

"Y hay mucha gente empeñada en contarte una realidad que es otra y ahí los periodistas somos una mosca cojonera. Entonces hay campañas y campañas de descrédito contra los periodistas. Hay una campaña evidente contra los medios de comunicación", ha continuado explicando Pepa Bueno entre aplausos. "Yo creo que los periodistas tenemos que contar en qué consiste nuestro trabajo, porque damos por supuesto que todo el mundo sabe en qué consiste", ha advertido.

Así, no ha dudado en cargar contra las figuras que, en el mapa actual de medios y redes sociales, están confundiéndose de forma errónea con el papel del periodista. "Estamos en un momento en el que hay una bolsa enorme en la que nos meten a todos: periodistas, influencers, un señor que opina de manera sistemática en un medio de comunicación...", ha señalado la invitada de este martes.

"Un señor que sale a la calle con un micrófono no necesariamente está haciendo periodismo"

"Todo eso se mete en la misma bolsa y no nos dedicamos a lo mismo. Todo el mundo tiene derecho a dedicarse a la comunicación, pero el periodismo es un oficio que consiste en acercarte a la realidad, con honestidad, hablar con todo el mundo, comprobar que todos los datos son verdad... Un señor que sale a la calle con un micrófono no necesariamente está haciendo periodismo", ha sentenciado Pepa Bueno reivindicando la vital importancia de su oficio.

Ha sido entonces cuando Pepa Bueno se ha pronunciado sobre la alarma social generada ante los recientes brotes de hantavirus y la necesidad de mantener la calma. "Ahí estamos en manos de los científicos. Si ya no vamos a creer en la ciencia vamos y nos acostamos", ha sentenciado la presentadora del 'Telediario'.

"Da terror pensar en la tasa de mortalidad que tiene este virus, pero de momento se contagia poco. Entonces si consiguen aislar bien a la gente que lo tiene no es como el COVID", ha confesado la periodista, reiterando las responsabilidad de los medios en esta crisis. "Yo creo que hay que estar muy atentos y vigilantes informativamente también, seguir el rastro de todo y confiar en la ciencia", ha insistido la periodista.