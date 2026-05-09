El refugio de Pepa Bueno fuera del 'Telediario' de TVE desde hace más de 25 años: Una de las ciudades más populares de Madrid

Pepa Bueno vive un momento profesional de éxito gracias a su regreso a TVE después de su despido como directora de El País. La periodista volvía el pasado otoño a ponerse al frente del 'Telediario 2' y recientemente ha estrenado también un videopodcast para analizar la actualidad en RTVE Play.

Pepa Bueno nació en Badajoz pero desde hace más de 25 años vive en Madrid. Concretamente en una poblada ciudad a las afueras de la capital de la que siempre se ha mostrado orgullosa y fiel defensora y en la que ha llevado una vida discreta junto a su hija Manuela.

Fue a principios de los 2000 cuando Pepa Bueno se instaló en Rivas Vaciamadrid, tal y como ella misma confesó a un medio local en una entrevista. "Llegamos aquí por pura cercanía de Torrespaña. Además de la proximidad al puesto de trabajo, comprobamos que estaba muy bien el acceso a los servicios públicos: al centro de salud, a los colegios, a Correos. Todo eso, que en las grandes ciudades se convierte en una tortura, en Rivas resulta sencillo", comentaba la periodista.

Asimismo, comentó cómo su hija es una fiel defensora de Rivas Vaciamadrid allá donde va. "Mi hija es ripense hasta la médula. No hay manera de quitárselo. Cuando nos vamos de vacaciones… En España aún. Pero cuando salimos al extranjero, ella dice que es de Rivas y se sorprende que en Estados Unidos no sepan dónde está Rivas", confesaba.

Rivas Vaciamadrid, la ciudad en auge que se ha convertido en la tierra de Pepa Bueno

Dentro de Rivas Vaciamadrid algunos de los lugares favoritos de Pepa Bueno son el Cerro del Telégrafo, una zona verde dentro de la propia ciudad, por donde le gusta mucho pasear como relataba en dicha entrevista así como el Parque de Bellavista, que es uno de los pulmones de Rivas con fuentes y distintas zonas para disfrutar sobre el césped.

Rivas Vaciamadrid es una de esas ciudades modernas que se han ido construyendo a las afueras de Madrid. En concreto se sitúa a 15 kilómetros de la capital y ha pasado de ser un pequeño núcleo rural a una de las localidades más dinámicas que existen en el cinturón metropolitano pues ha vivido un gran crecimiento desde los años 90. A este respecto, la propia Pepa relataba cómo fue vivir en una ciudad en crecimiento. "Hemos ido viendo una ciudad atractiva, en la que se va creando un tejido urbano. La parte negativa: pues ver hacerse una ciudad es duro porque te chupas mucha obra, mucho espacio desangelado, un paisaje un poco lunar. Cuando eso se va cosiendo, también te da satisfacciones", expresaba en la entrevista anteriormente citada.

Actualmente, la ciudad en la que vive Pepa Bueno, con en torno a 100.000 habitantes, se considera una de las ciudades de Madrid mejor equipadas, con más zonas verdes, carriles bici, colegios y centros culturales. Por si fuera poco es además uno de los municipios pioneros en sostenibilidad urbana, energías renovables y movilidad no contaminante.

Asimismo, se trata de una localidad que está muy vinculada a la lucha social y política pues de hecho siempre ha gobernado la izquierda pues tras tener un alcalde del PSOE, desde 1991 gobierna Izquierda Unida y actualmente su alcaldesa es Aida Castillejo Parrilla de la coalición Izquierda Unida (IU)-Equo-Más Madrid. Algo que enorgullece especialmente a Pepa Bueno.