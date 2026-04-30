RTVE premia a Pepa Bueno con este nuevo programa de actualidad fuera del 'Telediario 2'

Tras consolidarse como segunda opción con el 'Telediario 2', Pepa Bueno sigue ampliando sus horizontes en RTVE. Después de ser la elegida para ponerse al frente de 'Los Desayunos', el evento que aúna a TVE, RNE y EFE con entrevistas mensuales a diferentes personalidades, ahora la periodista también prepara un nuevo proyecto.

Así, Pepa Bueno se pone al frente desde este jueves de 'La Semana', un nuevo formato que combina televisión y radio. Se trata de un videopódcast semanal de actualidad y análisis que constará de nueve episodios.

El primer programa, titulado 'El nuevo orden mundial', analizará el impacto del conflicto de Irán y las nuevas alianzas dentro del convulso panorama geopolítico.

Con el proyecto 'La semana', la periodista Pepa Bueno fusiona lo mejor de la radio y la televisión en un formato contemporáneo, cercano y profundamente informativo para quienes busquen entender la actualidad. "Disponemos de mucha información, pero también de mucha dificultad para transmitirla. Tenemos la responsabilidad de unir con línea de puntos todo lo que está pasando para que la audiencia comprenda cómo está pasando", destaca la periodista.

"El objetivo es poner el contenido de los informativos digitales al mismo nivel que los lineales", explicaba Jon Ariztimuño, director de informativos de TVE en la presentación del formato. "La reducción del consumo de información lineal no implica un menor consumo total de estas narrativas informativas, y RTVE debe transitar ese camino", añadía al respecto.

Así es 'La Semana', el videopódcast de Pepa Bueno

Pepa Bueno, presentadora de 'La Semana'

El programa propone una conversación pausada y en profundidad sobre los temas que marcan la actualidad —política, sociedad, cultura y economía— con voces protagonistas y especialistas de primer nivel. Una propuesta que recupera el valor del contexto, el análisis y la escucha en un entorno dominado por la inmediatez.

El formato híbrido combina una narrativa cuidada con espacios de conversación en los que Pepa Bueno estará acompañada por especialistas y profesionales de RTVE, configurando un espacio de análisis plural y enriquecedor.

'La semana' nace con vocación de convertirse en un referente semanal para comprender la actualidad desde una mirada rigurosa y accesible. Con el sello de credibilidad, solvencia y cercanía de su presentadora, el programa se plantea como un punto de encuentro entre el periodismo clásico y las nuevas narrativas audiovisuales.

El videopódcast estará disponible en RNE Audio, RTVE Play, YouTube y otras plataformas digitales, además de su emisión en lineal en el Canal 24 horas, cada sábado a las 22:30, y Radio 5, todos los jueves a partir de las 18 horas, en una apuesta por una experiencia multiplataforma adaptada a los nuevos hábitos de consumo.