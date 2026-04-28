Atronador aplauso a Alejandra Herranz por su "extraordinaria pieza" en el 'Telediario' de TVE tras un año del apagón

Este martes 28 de abril se cumple un año del gran apagón que dejó sin luz a prácticamente toda España y que alteró la vida de todos. Para conmemorarlo, TVE ha preparado una cobertura muy especial en todos sus programas informativos y sobre todo en el 'Telediario' que ha presentado Alejandra Herranz.

Así, la primera edición del 'Telediario' de TVE ha recuperado imágenes y sonidos que formaron parte de uno de los especiales de mayor duración que ha emitido TVE en sus 70 años de historia y que contó con la propia Alejandra Herranz como presentadora junto a Xabier Fortes

Por si fuera poco, Alejandra Herranz ha recorrido algunos de los lugares más significativos en aquella jornada. "A oscuras así estábamos hace un año en todo el país. Un gran apagón dejó a media mañana sin luz casas, empresas, transportes y también comercios como este supermercado", comentaba la presentadora desde un supermercado sin luz y con la linterna del móvil.

A oscuras. Así estábamos hace un año en todo el país.



Un gran apagón dejó sin luz casas, empresas, transportes, hospitales y comercios como este supermercado.#1AñoApagónRTVE

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La presentadora del 'Telediario 1' de TVE recorría las calles del centro de Madrid en un amplio reportaje sobre lo que pasó aquel día. "Hoy en la Gran Vía vemos normalidad, funcionan los semáforos pero aquel día descubrimos todo lo que no funciona cuando no tenemos electricidad. Cosas obvias como que no podíamos pagar con tarjeta, que no podíamos sacar dinero de los cajeros, que las empresas tuvieron que parar su producción o que los ascensores no funcionaban, de hecho mucha gente se quedó atrapada", explicaba la presentadora. "Y cosas menos obvias como que no podíamos hablar por el móvil porque se cayó la red 5G y no había forma de comunicarse o como que no llegaba el agua a los pisos superiores", añadía.

Tras hacer también un análisis a por qué pudo suceder y a la guerra abierta entre las grandes empresas de electricidad y Red Eléctrica y como todo ha saltado también a la política, Alejandra Herranz se colaba también en la sala de generadores de RTVE gracias a los cuales la cadena pública pudo seguir emitiendo. Y finalmente, la presentadora acababa el 'Telediario' desde la zona del Movistar Arena haciéndose eco de cómo aquel día todos tiramos de la radio y de los transistores para informarnos.

#1AñoApagónRTVE | Aquel día, los generadores fueron los grandes protagonistas. Permitieron, por ejemplo, que los hospitales siguieran funcionando y mantuvieran operativos servicios críticos como las UCI o los quirófanos.



🎙️@AngelaAlcover



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#1AñoApagónRTVE | La radio fue para muchos ese día la única forma de saber lo que estaba pasando.



La gente corrió al trastero a recuperar sus radios de pilas, o se juntó a los coches parados para escuchar lo que contaban nuestros compañeros de @rne.



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Grandes aplausos al 'Telediario' y a Alejandra Herranz

Estos reportajes especiales del 'Telediario' para recordar el primer año del gran apagón en nuestro país han sido muy aplaudidos por la audiencia. "Extraordinaria pieza de Alejandra Herranz en el Telediario sobre el apagón. Los planos en la calle, los silencios, la presencia de Alejandra y su naturalidad comunicando. La edición. Me emociona una barbaridad cuando se hacen piezas así", exponía un espectador. "Qué gran Telediario se está marcando La 1 recordando el apagón entre otras cuestiones. Y Alejandra Herranz, sublime como siempre", destacaba otro usuario de X.

Extraordinaria pieza de @AlexHerranz en el @telediario_tve sobre el apagón.

Los planos en la calle, los silencios, la presencia de Alejandra y su naturalidad comunicando, la edición.

Me emociona una barbaridad cuando se hacen piezas así.

Alejandra es una crack.

Gracias @La1_tve. — Javier 🚂 (@javimartc) April 28, 2026

Que completo, que bien hecho y que bonito #1añoApagónRTVE en el Telediario. Aquí el final https://t.co/q3ixciLDJC — Marta Ribas Frías (@martaribasfrias) April 28, 2026

Qué gran Telediario el de hoy 💡👏 https://t.co/YYgsDNwYs5 — Pablo G. Sampedro (@PabloGSampedro) April 28, 2026

Qué gran Telediario se está marcando La 1 recordando el apagón entre otras cuestiones.

Y Alejandra Herranz, sublime como siempre 👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/ELGjtmuQru — José (@joseerv1410) April 28, 2026

Sinceramente? Currazo de los trabajadores que han hecho toda la pieza del aniversario del apagón, bof 🔥🔥 https://t.co/f63dBTGlKC — Jota García 🇵🇸 (@JotaGarciaTV) April 28, 2026