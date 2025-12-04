Alejandra Herranz deja su puesto en el 'Telediario 1' de TVE y esta es su inesperada sustituta

Los espectadores que hayan sintonizado este jueves La 1 para ver el 'Telediario 1' se habrán sorprendido al ver cómo Alejandra Herranz no estaba al frente del informativo como es habitual. En u lugar se encontraba un rostro poco habitual.

Y es que desde esta temporada, cada vez que Alejandra Herranz ha faltado a su puesto como presentadora, el 'Telediario 1' apostaba por Lourdes Maldonado, la conductora de la edición de fin de semana y de 'Informe Semanal' como sustituta.

Sin embargo, este jueves la sustituta de Alejandra Herranz ha sido Marina Ribel. Así, la presentadora del Canal 24 horas se volvía a poner al frente de un 'Telediario' en La 1 después de que este verano ya apareciera como presentadora del 'Telediario Fin de Semana' junto a Igor Gómez.

La ausencia de Alejandra Herranz puede tener que ver con su problema de garganta. Y es que este miércoles, la presentadora ya mostró síntomas de no estar en condiciones de presentar. "Les dejamos ya con Ana Ibáñez y las campeonas de la Nations, que por cierto tienen parte de la culpa de que yo hoy me haya quedado sin voz. Esperemos que mañana estemos mejor, les esperamos", decía justo al despedirse.

¿Quién es Marina Ribel, la nueva sustituta de Alejandra Herranz?

Marina Ribel nació en Soria y es licenciada en Periodismo por la Universidad Carlos III de Madrid. La joven realizó el último curso de la carrera en la Universidad de Szeged, en Hungría, gracias a una beca Erasmus. Durante sus estudios, la periodista trabajó en el Heraldo de Soria o Radio Televisión Castilla y León.

Además de su formación en el ámbito de la comunicación, Marina cuenta con un Máster en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos, título que obtuvo en 2013 en la Universidad Autónoma de Madrid.

Tras finalizar la licenciatura, cursó el Máster de Televisión de TVE en la Universidad Rey Juan Carlos, lo cual le permitió acceder a un puesto temporal como redactora en el Telediario matinal y en el Canal 24 horas de la corporación pública en 2014. Entre 2015 y 2017 volvió a TVE como redactora del 'Telediario' haciendo sus primeros pinitos delante de la cámara en la edición de fin de semana en la que ahora debuta como presentadora.

Después, Marina Ribel pasó de forma fugaz por Telemadrid en 'Aquí en Madrid' y por 'Las mañanas de Cuatro'. Su gran oportunidad le llegó en enero de 2018 cuando fichó por 'El programa de Ana Rosa' donde formó parte del equipo de reporteros.

Tras dos años en el espacio de Telecinco, Marina Ribel volvió a TVE formando parte del equipo de 'La hora de La 1' en su primera etapa con Mónica López siendo la encargada de la sección de redes sociales. Posteriormente pasó a ser reportera en el programa hasta que dio el salto al Canal 24 horas como presentadora.