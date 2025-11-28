Alejandra Herranz habla en estos términos del señalamiento al hijo de Xabier Fortes tras violarse "líneas rojas"

En los últimos días, Xabier Fortes ha tenido que hacer frente a multitud de comentarios hirientes en redes sociales. ¿El motivo? Tener a su hijo trabajando en el canal 24 horas de TVE. Aunque han sido numerosos los ataques, el periodista también ha recibido infinidad de muestras de cariño por parte de sus compañeros de profesión. La última en salir en su defensa ha sido Alejandra Herranz.

Fue la exconsejera de RTVE, propuesta por el PP, Carmen Sastre la que abrió la veda contra Xabier Fortes. A través de su cuenta de X acusó al presentador de tener a su hijo "colocado" en la televisión pública. Unas acusaciones a las que él no tardó en responder, explicando el motivo por el cual el joven estaba de reportero en RTVE y tachando a Sastre de "ruin" y "miserable".

"Hay gente mala, ruin, miserable… y luego está Carmen Sastre. Mi hijo, como cientos de alumnos que acaban sus estudios de periodismo (en su caso en la Complutense), ha hecho sus prácticas no remuneradas en verano y luego optó a un contrato de formación de un año". "Hay que ser tan toxica como el polonio para atacar a un chaval, mintiendo de esa manera, con el fin de difamar a su padre", añadía el periodista.

Hay gente mala, ruin, miserable,...y luego está @Carmensastre12 . Mi hijo, como cientos de alumnos que acaban sus estudios de periodismo (en su caso en la Complutense), ha hecho sus prácticas no remuneradas en verano y luego optó a un contrato de formación de un año que acaba... https://t.co/fv8nImeiFV — Xabier Fortes (@xabierfortes) November 20, 2025

Inmediatamente se crearon dos bandos en X, los que estaban del lado de Xabier Fortes, y los que se unían a los ataques hacia él y su hijo. Entre los primeros, numerosos trabajadores de TVE, como Silvia Inxtaurrondo, Rosa Villacastín, Carlos del Amor o Alejandra Herranz. Esta última salía en defensa del gallego este pasado miércoles, cuando acudió a recoger uno de los Premios Ondas 2025.

Alejandra Herranz muestra su apoyo a Xabier Fortes

En declaraciones para 'Mundo Deportivo', la presentadora del 'Telediario 1' de TVE, dejaba claro que "hay muchas líneas rojas que se están cruzando en estos últimos años y no deberían haberse cruzado en ningún momento. No todo vale". "Nosotros hacemos un trabajo, que tiene una trascendencia pública, pero un trabajo como cualquier otro. Creo que hay momentos y líneas que no se pueden. Los ataques personales no se deberían tolerar en estos tiempos, donde todo parece que es digno de ser criticado. No, no todo vale", asegura la periodista.

A la pregunta de cómo bajar ese nivel de crispación, Alejandra Herranz respondía que "nadie tiene una fórmula, creo que cada uno tiene que hacer su trabajo lo mejor posible. Lo más empático posible, lo más incluyendo posible, y no dejarse llevar por tú me agredes, yo te contesto. Esa parte de las redes salpica mucho y creo que hay que alejarse un poco en ese sentido. Me parece complicado", sentencia.