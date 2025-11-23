De Intxaurrondo a Carlos del Amor: Trabajadores de TVE muestran su apoyo públicamente a Xabier Fortes y su hijo

Muchos trabajadores de TVE han querido dar la cara por Xabier Fortrs y por su hijo Daniel Fortes después del señalamiento que se está haciendo desde que la ex consejera de RTVE y quien fuera directora de contenidos de informativos, Carmen Sastre acusara al presentador de 'La noche en 24h' de enchufar a su hijo.

Un ataque al que Xabier Fortes no tardó en contestar defendiendo que el contrato de su hijo era temporal y de formación y que ya se le acababa. "Mi hijo, como cientos de alumnos que acaban sus estudios de periodismo (en este caso en la Complutense), ha hecho sus prácticas no remuneradas en verano y luego optó a un contrato de formación de un año que acaba en dos semanas. Las oposiciones ni siquiera se han convocado", destacaba llamando "ruin" y "miserable" a la ex directiva de RTVE.

Ante el acoso y derribo al que se estaba sometiendo tanto al hijo de Xabier Fortes como al propio presentador, el Consejo de Informativos emitía un comunicado condenando los comentarios. "Condenamos los insultos hacia trabajadores de TVE. Recordamos que cada persona merece ser valorada por su propio esfuerzo, méritos y conducta, sin importar su entorno personal o circunstancias. Los ataques masivos en redes sociales solo fomentan la injusticia y el acoso", defendían desde el organismo.

Pero los ataques lejos de mitigarse continúan. Es más, en las últimas horas, el director y presentador de 'La noche en 24h' ha tenido que contestar de forma rotunda y contundente al periodista Javier Negre. "Por si había alguna duda, este individuo subvencionado por el de la motosierra pone a mi hijo en una diana con foto por llevar mi apellido. Juzguen ustedes si es posible ser tan miserable", denunciaba Fortes.

Por contra, son muchos compañeros de TVE los que no han dudado en mostrar todo su apoyo y cariño tanto a Xabier Fortes como a su hijo Daniel. Es el caso de Carlos del Amor. "Señalar, como se ha señalado, al hijo de un compañero es caer muy bajo... mucho", empieza diciendo. "PD: ahora, los que vivís en esa bajeza, donde todo es oscuridad, contestáis a este mensaje con vuestra habitual educación y de paso os retratáis", añade.

También Silvia Intxaurrondo ha querido posicionarse en "X" y solidarizarse al saber en primera persona lo que es recibir ataques continuos y diarios. "Pues yo aprovecho para dar la bienvenida a un joven periodista a este oficio maravilloso. Le deseo una carrera exitosa como la de su padre", destaca la directora y presentadora de 'La Hora de La 1'.

Otros colaboradores de programas de TVE que han querido también apoyar al joven periodista han sido Sarah Santaolalla o Euprepio Padula. "Unos miserables están poniendo la foto, los datos y la información de un chaval que está haciendo prácticas en TVE solo para que sus seguidores más ultras disparen contra él. El fascismo haciendo de las suyas un día más. Ánimo Xabier Fortes", escribía la tertuliana que también vivió un acoso por parte del PP y Vox.

"Ánimos Xabier Fortes. Quién usa los hijos para desprestigiar a alguien, no merece comentario, su espejo será quién la defina", expone el italiano.

