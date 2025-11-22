Alto comunicado del Consejo de Informativos de TVE tras los ataques de 'enchufismo' al hijo de Xabier Fortes

Hace unos días, Carmen Sastre, quien fuera consejera de RTVE con el PP y directora de contenidos de informativos, cargaba duramente en público contra Xabier Fortes acusándole de enchufar a su hijo Daniel Fortes en la cadena pública. Ahora ha sido el Consejo de Informativos de TVE quién ha publicado un comunicado denunciando esos ataques.

"El hijo de Xabier Fortes ya está colocado en TVE. Aquí en un directo en el canal 24 horas. Me dicen que está contratado hasta que salga la oposición (le da puntos)", empezaba escribiendo Carmen Sastre. "Curioso que tenga colocado al hijo quien criticaba las familias en TVE. Yo no coloqué a mi hija cuando era directiva", añadía.

Un mensaje al que Xabier Fortes no dudó en contestar de forma contundente. "Hay gente mala, ruin, miserable… y luego está Carmen Sastre", expresaba indignado el presentador de 'La noche en 24h'. "Mi hijo, como cientos de alumnos que acaban sus estudios de periodismo (en su caso en la Complutense), ha hecho prácticas no remuneradas en verano y luego optó a un contrato de formación de un año que acaba en dos semanas. Las oposiciones ni siquiera se han convocado", explicaba Fortes en su hilo de "X".

"Hay que ser tan tóxica como el polonio para atacar a un chaval, mintiendo de esa manera, con el fin de difamar a su padre. Yo nunca hablé de ningún familiar tuyo en TVE (y había motivos para hacerlo), me bastaba con conocer cómo presionabas a los periodistas que te enviaba un Partido Político todas las mañanas y elaborar las informaciones del telediario", añadía Fortes.

El comunicado del Consejo de Informativos

A raíz del tuit de Carmen Sastre toda la horda de la derecha y la ultraderecha empezó un acoso y derribo contra Xabier Fortes y su hijo Daniel señalándoles en público.

Por ello, este sábado el Consejo de Informativos de RTVE ha decidido emitir un comunicado en su cuenta de "X" para denunciar los ataques y el acoso hacia cualquier periodista de la cadena pública.

"Condenamos los insultos hacia trabajadores de TVE. Recordamos que cada persona merece ser valorada por su propio esfuerzo, méritos y conducta, sin importar su entorno personal o circunstancias", empiezan señalando.

"Los ataques masivos en redes sociales solo fomentan la injusticia y el acoso" sentencia el Consejo de Informativos de TVE. Un comunicado que el propio Xabier Fortes ha agradecido con un "Muchísimas gracias" en su cuenta de "X".