Clara sentencia de las audiencias a la cobertura de RTVE con Xabier Fortes sobre los terremotos de Venezuela

Este jueves, RTVE decidió ofrecer un especial de 'La Noche en 24h' con Xabier Fortes y Marina Ribel. Un programa que arrancó a su hora habitual en el canal informativo, pero que se ofreció en simulcast con La 2 a partir de las 22:30 horas para seguir en directo toda la última hora en torno a los terremotos de Venezuela.

Un especial informativo que rindió muy bien en audiencias con un destacado 2,3% y 196.000 espectadores, situándose como el contenido más visto del día en el Canal 24 horas, y sobresaliendo entre las ofertas de las temáticas TDT. Mientras que en La 2 alcanzó un buen 3,8% y 326.000 espectadores entre las 22:30 y las 01:00 horas.

En El Televisero hemos podido tener acceso a un análisis elaborado por la consultora audiovisual Dos30' sobre datos de Fifty5Blue, con las audiencias pormenorizadas de 'La noche en 24h' por targets, sexos, edad así como diferentes comunidades autónomas, gracias a los que podemos observar dónde funcionó mejor el programa que presentaron Xabier Fortes y Marina Ribel.

Por sexos, 'La noche en 24h' funcionó a partes iguales tanto en hombres como en mujeres con un idéntico 2,3% de cuota de pantalla. Pero si nos detenemos en edades vemos como el target en el que mejor funciona el programa informativo es en los mayores de 65 años con un 2,9%, seguido de los adultos de 45-64 años con un 2,6%. Mientras que en adultos jóvenes de 25-44 años, 'La noche en 24h' se quedó en un 1,4%. Por su parte, en target comercial, el especial informativo se saldó con un 1,7%.

Datos: Dos30'

Si nos fijamos en la aportación que hace 'La noche en 24h' a la media diaria del Canal 24 horas, que este jueves fue del 1,7% vemos como en hombres el programa asciende tres décimas frente a la media de la cadena y en mujeres en hasta ocho décimas. Y por edades también son los mismos target los que más beneficios le dan al canal informativo pues en niños y jóvenes de hecho pierde audiencia con respecto a la media diaria.

Datos: Dos30'

Por otro lado, si vemos la curva de audiencia vemos como 'La noche en 24h' se mantiene prácticamente de forma lineal. El programa de Xabier Fortes y Marina Ribel comienza en un 1,2% y acaba en un 2,5% aunque su minuto más visto fue a las 23:08 horas con 309.000 espectadores con un 2,8%. Y la cuota más alta de la noche fue a las 00:19 horas con un 3,4%. Asimismo, si lo comparamos con la competencia podemos apreciar cómo en algún momento dado 'La noche en 24h' llega incluso a superar en algún minuto al cine de La Sexta.

Datos: Dos30'

¿Dónde fue más visto el especial de 'La noche en 24h'?

Si nos detenemos en los diferentes territorios, 'La noche en 24h' anotó sus mejores resultados en Galicia (4,5%), Baleares (3,8%), Canarias (3,6%), Aragón (3,4%), Asturias (3%), Madrid (2,6%), Navarra (2,5%) y Andalucía (2,5%) superando la media nacional.

Por debajo de esa media se sitúan Castilla La Mancha (1,9%), Resto (1,9%), Castilla y León (1,7%), Comunidad Valenciana (1,7%)y Euskadi (1,7%). Y sus peores datos se dieron en Cataluña con un 1,3% y Murcia donde el programa tuvo un fuerte descalabro sin pasar del 0,4%.