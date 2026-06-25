RTVE cambia su programación y anuncia un especial de 'La Noche en 24h' por la última hora sobre los terremotos en Venezuela

Este jueves nos hemos levantado con la terrible noticia del doble terremoto en Venezuela. Una nueva catástrofe natural sobre la que RTVE lleva dando cobertura en directo desde la madrugada en el Canal 24 H. Y para seguir ofreciendo información de última hora, la cadena pública ha decidido cambiar su programación y ofrecer un especial de 'La noche en 24h' en simulcast en La 2 y el Canal 24 horas.

Así, ante la gravedad de la situación en Venezuela, donde las víctimas mortales ya superan las 160 y hay más de 1.000 heridos, RTVE anuncia un programa especial en La 2 y en el Canal 24 horas con Xabier Fortes y Marina Ribel como presentadores desde las 22:30 horas.

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Un programa especial de 'La Noche en 24h', que se alargará hasta la 1:00 horas de la madrugada, y que contará con conexiones y señales en directo desde todos los puntos de interés y entrevistas a expertos, autoridades y ciudadanos afectados por este doble seísmo.

Con ello, RTVE cambia la programación prevista para La 2 y sustituye la emisión de 'Órbita Laika', 'En portada' y la película 'Crossing' para ofrecer en simulcast este especial informativo en simulcast con el Canal 24 horas mientras La 1 ofrece el partido entre Ecuador y Alemania del Mundial 2026 y la tercera entrega de 'El perro andaluz' en late night.

Por otro lado, tras el final del programa de Manu Sánchez, a partir de las 01:30 horas, La 1 seguirá volcándose con la cobertura de estos terremotos y conectará con la señal en directo del Canal 24 horas, que seguirá informando sobre las consecuencias del mayor seísmo que ha sufrido Venezuela desde hace más de un siglo.

Un movimiento con el que RTVE confirma su labor de servicio público y el despliegue que suele hacer con todos sus equipos ante los grandes acontecimientos nacionales e internacionales. Así, desde la pasada madrugada, el Canal 24 horas está ofreciendo información ininterrumpida en directo sobre los terremotos. Un seguimiento que se ha extendido también a los Telediarios, los programas de actualidad, informativos y boletines de RNE, el portal RTVE Noticias y las redes sociales de la Corporación.