RTVE toma medidas ante el España-Uruguay del Mundial y reemitirá el partido en un horario distinto

El tercer y último partido clasificatorio de la Selección Española en el Mundial FIFA 2026, que se disputará frente a Uruguay este sábado 27 de junio, tendrá lugar a las 02:00 de la madrugada hora peninsular. Un horario totalmente intempestivo para los espectadores en España que ha empujado a RTVE a mover ficha.

El partido, con el que el conjunto liderado por Luis de la Fuente confirmará su pase a octavos (está por ver si manteniendo el liderazgo de grupo o no), se ofrecerá en directo de madrugada, entre las 02:00 y las 04:00 horas, pero quien se pierda el choque podrá seguir el sábado por la mañana en La 1.

La cadena pública reemitirá el España-Uruguay entre las 11:20 y las 13:05 horas tal y como ha avanzado a través de su guía de programación oficial. En ese momento, ya se conocerá el resultado pero, al menos, permite ver las jugadas en una franja más asequible.

En consecuencia, este movimiento de parrilla implicará el levantamiento de parte de las reposiciones de 'Viajando al centro de la tele' que La 1 de TVE suele programar habitualmente en la mañana del sábado tras la conexión con 'Noticias 24 horas' y antes de 'D Corazón'.

Así queda la programación de La 1 de TVE en la madrugada del sábado

23:40 horas - Camino a Nueva York

01:45 horas - Previo Mundial FIFA 2026

02:00 horas - España-Uruguay

04:00 horas - Post partido

04:35 horas - 'Noticias 24 Horas'

Así queda la programación en la mañana del sábado