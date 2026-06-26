RTVE anuncia que la emisión del España-Uruguay del Mundial podría peligrar y suspender su horario inicial

La Selección Española se enfrenta al tercer partido clasificatorio del Mundial FIFA 2026 con el que cerrará la fase de grupos. El rival, Uruguay, equipo con el que hasta ahora siempre hemos acabado en empate. El choque se disputará a las 02:00 de la madrugada y se podrá ver gratis a través de La 1 de RTVE, TDP y RTVE Play. También se retransmitirá en DAZN para ese sector del público abonado al pago.

El encuentro tendrá lugar en el estadio de Guadalajara (México) y será totalmente decisivo. España tiene garantizada su clasificación para dieciseisavos, la siguiente fase del torneo intercontinental, pero está por verse todavía si como líder de grupo; posición que mantiene ahora mismo con 4 puntos tras el empate a 0 con Cabo Verde y la goleada a Arabia Saudí (4-0).

Más información RTVE toma medidas ante el España-Uruguay del Mundial y reemitirá el partido en un horario distinto

Si clausura la fase de grupos ocupando la primera plaza, La Roja se asegura un calendario más favorable para las próximas eliminatorias. En cambio, si descendiera al segundo lugar por una eventual derrota frente al conjunto uruguayo, España jugaría contra Argentina en dieciseisavos. Un elevado riesgo.

Pues bien, a la espera del enfrentamiento, en RTVE, a través del programa 'Mañaneros 360', se ha alertado de posibles factores externos, ajenos a la organización, que podrían afectar al desarrollo y, por ende, a la retransmisión del España-Uruguay. Y es que, tal y como ha explicado la meteoróloga Silvia Laplana, la previsión apunta a precipitaciones tormentosas en Guadalajara y alrededores durante ese preciso momento.

Los modelos prevén que, a partir de las cuatro de la madrugada, esos chubascos con aparato eléctrico tenderían a remitir. Por ello, la especialista ha planteado la posibilidad de que haya alteraciones y retrasos, pues las normas de la FIFA son muy estrictas en ese sentido: el protocolo recoge que se puede suspender el partido si se detecta actividad eléctrica a menos de 13 kilómetros del estadio.

En ese caso, los espectadores de las gradas deben ponerse a cubierto dentro del estadio y los jugadores replegarse a los vestuarios, comenzando una cuenta atrás de 30 minutos. Si en ese intervalo de tiempo no ha sucedido nada, tanto el público como los futbolistas vuelven a sus puestos y se reanuda el juego. De lo contrario, esa moratoria persistiría. No obstante, hasta ahora, esta normativa se ha ceñido a las sedes estadounidenses, donde existe una cultura de seguridad ante tormentas muy arraigada.

En cualquier caso, se produzca o no una alteración en el horario de emisión, asistiremos a un partido clave que sí o sí se ofrecerá en una franja intempestiva. No obstante, quien no aguante y se pierda el choque podrá seguirlo el sábado por la mañana en La 1 íntegramente.

La cadena pública reemitirá el España-Uruguay entre las 11:20 y las 13:05 horas tal y como ha indicado en su guía de programación oficial. En ese momento, ya se conocerá el resultado pero, al menos, permitirá ver las jugadas en un horario más razonable.

Así queda la programación de La 1 de TVE esta madrugada del viernes al sábado