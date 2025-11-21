Xabier Fortes estalla ante las acusaciones de enchufismo a su hijo en RTVE y da explicaciones: "Ruin y miserable"

Xabier Fortes ha estallado. El motivo ha sido las informaciones que le acusan de haber colocado a su hijo, Daniel Fortes, en los servicios informativos de TVE. Aunque ha sido la periodista Carmen Sastre la que ha provocado el enfado monumental del presentador de 'La noche en 24 horas'.

A través de su cuenta de X, Sastre, quien estuvo 40 años vinculada a TVE hasta su cese, ha escrito lo siguiente: "El hijo de Xabier Fortes ya está colocado en TVE. Aquí en un directo en el canal 24 horas. Me dicen que está contratado hasta que salga la oposición (le da puntos)". Y añade: "Curioso que tenga colocado al hijo quien criticaba las familias en TVE. Yo no coloqué a mi hija cuando era directiva".

Un comentario que ha hecho explotar al periodista, quien la ha tachado de "ruin" y "miserable". Además, ha explicado los motivos por los cuales su hijo está trabajando en la cadena pública. Lo ha hecho contestado al mensaje de Sastre en la citada red social: "Hay gente mala, ruin, miserable… y luego está Carmen Sastre", comienza escribiendo, muy enfadado.

Xabier Fortes responde a las acusaciones de Carmen Sastre

"Mi hijo, como cientos de alumnos que acaban sus estudios de periodismo (en su caso en la Complutense), ha hecho prácticas no remuneradas en verano y luego optó a un contrato de formación de un año que acaba en dos semanas. Las oposiciones ni siquiera se han convocado", ha explicado Xabier Fortes, dejando claro que se trata de un contrato temporal y que, en ningún caso, le ha "colocado" él.

"Hay que ser tan tóxica como el polonio para atacar a un chaval, mintiendo de esa manera, con el fin de difamar a su padre. Yo nunca hablé de ningún familiar tuyo en TVE (y había motivos para hacerlo), me bastaba con conocer cómo presionabas a los periodistas que te enviaba un Partido Político todas las mañanas y elaborar las informaciones del telediario", prosigue Xabier Fortes.

Y concluye citando a Antonio Machado: "Por eso te acabarían cesando. Encima eras tan torpe que ni siquiera borraste el logo de ese Partido Político. Como diría el poeta, 'mala gente que va apestando la tierra'", sentencia el presentador de RTVE.

Carmen Sastre, directora de contenidos informativos de TVE durante el Gobierno del PP, denunció a la Corporación por, según ella, haber sido víctima de una "purga del equipo directivo". Pedía una indemnización de 70.000 euros y ser recolocada como defensora del espectador, según publicó verTele en febrero de 2019. Sin embargo, perdió el juicio. La jueza dio la razón a RTVE.

