Xabier Fortes hace una advertencia sobre el regreso de 'La noche en 24 horas' y su futuro en TVE

Septiembre está a la vuelta de la esquina y con él serán muchos los programas y presentadores que vuelvan a la pequeña pantalla tras el verano. Algunos lo harán el 1 de septiembre como es el caso de Pablo Motos y 'El Hormiguero' y otros esperarán al día 8 como Ana Rosa Quintana. El último en revelar cuando regresará a su programa ha sido Xabier Fortes.

Así, el director y presentador de 'La noche en 24h' ha revelado este sábado la fecha en la que el célebre programa de debate y actualidad del Canal 24 horas de RTVE volverá tras su descanso en agosto. Lo ha hecho como respuesta a una fiel espectadora.

Después de que una fan de 'La noche en 24h' le dijera Xabier Fortes que está deseando que vuelvan y le preguntara que cuando empieza el programa de nuevo, el gallego ha sido claro. "Volvemos el 1 de septiembre", destaca. De ese modo, parece que será ese día cuando arranque la temporada en TVE al igual que en RNE.

Muchísimas gracias. Volvemos el lunes 1 de septiembre 😜 https://t.co/ToASOLp1OF — Xabier Fortes (@xabierfortes) August 23, 2025

De esta manera 'La noche en 24h' regresará el 1 de septiembre tras haber cerrado la anterior con sus mejores datos. Fortes y su equipo consiguieron cerrar el pasado mes de junio con 200.000 espectadores y un 2,3% de share, firmando así su mejor cuota de junio en la historia del programa.

Y su éxito también ha repercutido en el crecimiento de espectadores de la cadena. Gracias buen momento de 'La noche en 24 horas', el Canal 24 horas también logró su mejor junio histórico, con un 1,2% de cuota de pantalla, subiendo una décima frente a los datos de mayo y 0,2 puntos con respecto a junio del 2024.