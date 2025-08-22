'El programa de Ana Rosa' ya tiene fecha para su vuelta a Telecinco con un terremoto de cambios

Con el mes de agosto a punto de concluir, las cadenas ya se encuentran cerrando todos los detalles para la nueva temporada televisiva con el regreso de los presentadores y los programas que se marcharon de vacaciones. Una de las que ya prepara su vuelta es Ana Rosa Quintana, que iniciará una nueva temporada al frente de 'El programa de Ana Rosa'.

Mientras son muchos los que regresarán el 1 de septiembre como es el caso de Pablo Motos y 'El Hormiguero' y previsiblemente también El Gran Wyoming con 'El Intermedio'; Telecinco ha decidido esperar una semana más para estrenar la temporada 21 de 'El programa de Ana Rosa'.

Así, según ha informado Formula TV y ha verificado El Televisero, los planes de Telecinco pasan porque Ana Rosa Quintana vuelva a las mañanas el lunes 8 de septiembre a partir de las 9:00 horas salvo que la actualidad lo trastoque y tenga que adelantar su regreso.

Telecinco reestructura sus mañanas con más hueco para 'El programa de Ana Rosa'

Será entonces ese día cuando Telecinco reestructure sus mañanas aprovechando la vuelta de 'El programa de Ana Rosa'. Así, 'La mirada crítica' retomará su horario habitual tras haber retrasado su horario y haber ocupado la primera parte de la mañana este verano pasando a emitirse de 8:00 a 9:00 horas con Ana Terradillos.

Por su parte, 'El programa de Ana Rosa' ampliará su duración y pasará a emitirse a partir del 8 de septiembre entre las 9:00 y las 13:30 horas. Un nuevo horario con el que Ana Rosa Quintana tratará de luchar frente a frente con Susanna Griso en 'Espejo Público' y tratar de relanzar los datos de la mañana ante el liderazgo de 'Mañaneros 360' con Adela González y Javier Ruiz durante todo el verano.

Por último, 'Vamos a ver' será el gran damnificado después de la marcha de Joaquín Prat ante su salto a las tardes de Telecinco con 'El tiempo justo'. Cabe recordar que el espacio que conducirá Patricia Pardo pasará a ocupar el hueco que en su día tuvo 'Ya es mediodía' pasando a emitirse de 13:30 a 15:00 horas.

Más allá del cambio de horario, 'El programa de Ana Rosa' estrenará su 21ª temporada cargada de novedades con nuevos contenidos y fichajes que reforzarán su equipo de colaboradores. Además, el espacio producido por Unicorn Content contará con cambios en la dirección con el salto de Gracia Jiménez, la actual directora de 'Tardear' en relevo de Pilar Cerisuelo, la productora ejecutiva de Unicorn Content que se hizo cargo del formato tras la salida de Daniel Fernández después de su fichaje por 'Mañaneros 360'.

Ana Rosa Quintana tiene el reto por delante de recobrar las audiencias que ha perdido Telecinco este verano y tratar de recuperar el liderazgo. Y es que cabe recordar que 'El programa de AR' cerró su temporada 20 con una media del 14% de share y 320.000 espectadores, 0,7 puntos por delante de Antena 3 (13,3%) y 1,4 puntos sobre La 1 (12,6%) en la franja de emisión del formato.