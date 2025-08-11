Telecinco revoluciona sus mañanas con más peso a 'El programa de Ana Rosa' para batir a Javier Ruiz

Telecinco está trabajando en una revolución de sus tardes con la cancelación de 'Tardear' y la apuesta por un nuevo magacín con Joaquín Prat. Pero además, la cadena de Mediaset también prepara grandes cambios en su oferta matinal con 'La mirada crítica', 'El programa de Ana Rosa' y 'Vamos a ver' formando de nuevo tándem.

Así, según avanza Poco Pasa TV, Mediaset ampliará la duración de 'El programa de Ana Rosa' la próxima temporada aprovechando el salto de Joaquín Prat a las tardes. De esta manera, el espacio presentado por Ana Rosa Quintana recuperará la duración que tenía hasta hace dos años cuando desapareció de la parrilla.

De modo que, 'El programa de Ana Rosa' se emitirá de 9:00 a 13:30 horas luchando completamente con 'Espejo Público' de Antena 3. Asimismo, con esta decisión Telecinco busca tratar de recuperar el liderazgo perdido ante 'Mañaneros 360' con Adela González y Javier Ruiz, que lidera la franja matinal en TVE tras 'La hora de La 1' de Silvia Intxaurrondo.

Asimismo, el espacio presentado por Ana Rosa Quintana contará con algunas novedades en su equipo. Por un lado, la directora pasará a ser Gracia Jiménez, la actual directora de 'Tardear' tomando el relevo de Pilar Cerisuelo, la productora ejecutiva de Unicorn Content que se hizo cargo del formato tras la salida de Daniel Fernández después de su fichaje por 'Mañaneros 360'.

'Vamos a ver' reduce su duración en favor de 'El programa de Ana Rosa'

Por otro lado, la ampliación de la duración de 'El programa de Ana Rosa' supondrá que 'Vamos a ver' vea recortada su duración. Desde septiembre, el programa que presentará Patricia Pardo tras la marcha de Joaquín Prat a las tardes, se emitirá de 13:30 a 15.00 horas retomando así la estructura del extinto 'Ya es mediodía'.

Además, 'Vamos a ver' también sufrirá grandes cambios en su dirección después de que Óscar de la Fuente, su hasta ahora director se marche con Joaquín Prat a la tarde. A partir de septiembre, el tercer magacín matinal de Telecinco y Unicorn Content pasará a estar dirigido por Sara Martín, su actual subdirectora, y María Cornago, la subdirectora de 'El programa de Ana Rosa'.