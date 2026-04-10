Euprepio Padula no se puede quedar callado ante el momento de Ana Rosa que está levantando ampollas

Este jueves 9 de abril Ana Rosa Quintana se ha encarado con dos de sus colaboradoras, quienes la han acusado de falta de imparcialidad a la hora de abordar la corrupción en el PSOE y en el PP. Unas críticas a la presentadora a las que se ha sumado el periodista Euprepio Padula, quién a través de sus redes sociales ha dicho lo que muchos piensan.

Todo empezó cuando en la tertulia de 'El programa de AR' se abordó el caso Ábalos y Koldo. El periodista José Luis Pérez ha señalado que en esta trama existe "un punto de sordidez que no habíamos visto" en otros casos de corrupción. "Solo hay que echar un vistazo a la Gürtel y a la Púnica. No es una cuestión de comparar, pero la sordidez siempre ha acompañado a todos los casos de corrupción", le ha contestado Esther Palomera.

"Claro, pero eso ya ha tenido sus consecuencias y sus responsabilidades políticas", le ha confrontado Ana Rosa, antes de añadir: "Y, en cambio, aquí hemos hablado de red eléctrica, del apagón y de todos los audios que estamos escuchando". "Ana, eso no es corrupción, no mezclemos", le ha corregido Palomera. Sin embargo, la presentadora seguía en sus trece: "No, hablo de responsabilidades. También hemos hablado de un accidente de tren con 46 personas fallecidas y aquí no dimite nadie y a nadie se le pide responsabilidad política".

Esther Palomera y Pilar Santos critican la falta de imparcialidad de Ana Rosa

Era entonces cuando otra de las colaboradoras, Pilar Santos, recordaba uno de los casos de corrupción más destacados del PP. "También podemos hablar de la Operación 'Kitchen', que es una operación parapolicial que afecta al PP, en la que usó toda la estructura del Ministerio del Interior para ocultar pruebas y se está juzgando esta semana también eh", se ha quejado la tertuliana.

"Pero ahí todos han pagado y no hay nadie en el banquillo que en este momento esté en su puesto (político)", le ha rebatido Ana Rosa, negándose a abordar la corrupción en el principal partido de la oposición. Ante esta actitud de la presentadora, Esther Palomera le ha recordado: "Ana, han pasado 13 años y estos señores aún no han sido juzgados". "Bueno, yo voy a hablar del presente si no te importa", le ha cortado, visiblemente molesta, la comunicadora.

Pese a esto, Pilar Santos ha insistido: "Se están juzgando dos casos a la vez y de la 'Kitchen' no hemos hablado". "No, aquí no", le ha apoyado su compañera, dejando entrever una falta de neutralidad en el programa matinal de Telecinco. Estas palabras han acabado por sacar de sus casillas a la presentadora, quien ha espetado: "Perdona, tú acabas de decir una cosa que no voy a pasar por alto. ¿Cómo que aquí no se habla de la 'Kitchen'?". "Hoy desde luego no hemos hablado", se ha reafirmado Esther Palomera.

"¿Hoy qué está pasando en la 'Kitchen'? Hoy no se ha hablado porque no está pasando nada importante", ha alegado Ana Rosa. Pero sus colaboradoras han insistido: "Se está juzgando paralelamente". "Todos los días que ha habido 'Kitchen' aquí se ha hablado. No voy a pasar por alto esto eh", ha sentenciado Ana Rosa, cambiando rápidamente de asunto visiblemente enfadada.

Euprepio Padula se suma a las críticas a Ana Rosa

Este momento en la tertulia de 'El programa de AR' ha corrido como la pólvora por las redes sociales, donde la mayoría de usuarios de X criticaban la doble vara de medir de la presentadora a la hora de hablar de la corrupción en el PP y en el PSOE. Uno de los más críticos con Ana Rosa ha sido el periodista y colaborador de TVE Euprepio Padula.

Junto al vídeo de lo ocurrido esa misma mañana, el italiano ha escrito lo siguiente: "A Ana Rosa le gusta hablar del presente, cómo si el juicio a unos supuestos criminales que han tardado 13 años en juzgarse no fuera presente". Más claro, agua.