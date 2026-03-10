Euprepio Padula entra de lleno en lo que ha pasado con Sarah Santaolalla en 'En boca de todos': resume lo que muchos piensan

Sarah Santaolalla ha puesto punto y final a sus colaboraciones en 'En boca de todos' tras el desagradable enfrentamiento vivido con Antonio Naranjo este martes. La analista política ha terminado abandonando el plató entre lágrimas después de que el periodista la acusase de fingir sus lesiones en un teatro que solo busca legitimar la narrativa del Gobierno sobre el acoso y la ultraderecha. Y Euprepio Padula no ha tardado en pronunciarse sobre la sonada escena.

"He decidido poner fin a mi trabajo en el programa 'En Boca de Todos'. Ésta ha sido la última encerrona. No puedo más, no tengo que aguantar más y no quiero blanquear más. Ninguna persona decente puede tolerar esto. Gracias a los que han estado a la altura", ha anunciado Sarah Santaolalla en su cuenta de X junto a un comunicado explicando su salida del espacio de Cuatro tras la incómoda escena que ha vivido este martes.

Euprepio Padula y Esther Palomera lanzan mensajes de apoyo a Sarah Santaolalla tras su encerrona en 'En boca de todos'

Y es que, nada más incorporarse a la mesa de Nacho Abad, Antonio Naranjo ha puesto en duda su parte de lesiones de la agresión perpetrada por Vito Quiles a la salida del Senado. "Lo primero que le preguntaría a Sarah es si vas a seguir con el cabestrillo puesto. No puedo mirar para otro lado después de publicarse que Marlaska te ha puesto escoltas", ha denunciado el rostro de Telemadrid en una escena que Euprepio Padula y otros compañeros de TVE han sentenciado poco después.

"Me alegra enormemente que hayas tomado esta decisión. En la vida hay que aprender a eliminar de nuestras vidas los que nos restan. Estar en ese programa no te sumaba nada", ha escrito el presentador de 'El círculo Independiente', aplaudiendo la decisión de Sarah Santaolalla de cortar todo tipo de lazos con el espacio de Cuatro. "No puedo sentarme en una mesa en la que hay mentirosos profesionales, mercenarios de la información y gente pagada por el poder político y fingir que todos somos iguales", denunciaba la periodista en su comunicado.

@SarahPerezSanta me alegra enormemente que hayas tomado esta decisión. En la vida hay que aprender a eliminar de nuestras vidas los que nos restan. Estar en ese programa no te sumaba nada. https://t.co/7iE3cAZrcj — Euprepio Padula (@EuprepioPadula) March 10, 2026

Además de Euprepio Padula, otra compañera de la comunicadora de 'Malas Lenguas' se ha sumado a las muestras de apoyo. "Qué feo, qué bochorno, qué indignidad y qué encerrona... Fuerza", ha denunciado Esther Palomera recuperando el tenso enfrentamiento entre ambos, en el que Antonio Naranjo ha denunciado que "el médico forense y el juez" aseguran que Santaolalla se ha inventado su parte médico y no tiene lesiones.

Qué feo, qué bochorno, qué indignidad y qué encerrona... Fuerza @SarahPerezSanta https://t.co/RHXt32aJwV — Esther Palomera (@estherpalomera) March 10, 2026

Una situación extrema que Nacho Abad se ha negado a frenar. "Este tema no está en escaleta, pero no voy a censurar a Antonio", explicaba el presentador de 'En boca de todos' dando pista libre a su colaborador para arremeter contra la denunciante de Vito Quiles. "Es alucinante esto. Que me deje de enfocar la puñetera cámara. ¿Me puede dejar de enfocar la cámara?", ha llegado a pedir la analista política antes de abandonar el plató con un ataque de ansiedad.