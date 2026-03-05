Euprepio Padula da esta altisonante sentencia a la polémica de Los Morancos con Jorge Javier en 'El Hormiguero'

Este miércoles, 4 de marzo, Pablo Motos ha recibido este miércoles en 'El Hormiguero' a Los Morancos, una visita que ha levantado ampollas en las redes sociales. Y es que, aunque en principio iban a promocionar su espectáculo 'Bota Antonia', han terminado mofándose de Jorge Javier Vázquez por sus retoques estéticos.

Los humoristas y Pablo Motos empezaron a charlar sobre el paso del tiempo y el consiguiente cambio físico. El presentador comentó que César Cadaval "ya no es el gordito de 'Los Morancos'", haciendo referencia a su notable pérdida de peso. Su hermano, entre risas, le señaló la papada: "Esto se cae con la edad. Ahora estoy viendo un doctor que hay en China, que deja las caras que parecía la niña de Avatar".

Era entonces cuando César soltaba: "Hay gente que se pasa con la cirugía. Hay niveles. Mira tú cómo han dejado a Jorge Javier Vázquez". "Es de la otra cadena, pero hay que verlo, ¿tú has visto el labio de Jorge Javier?", le preguntó a Pablo Motos, quien se limitó a responder: "No mucho". "Como para abrir botellines de cerveza. Mira que Jorge estaba bien, porque yo le adoro, pero chiquillo, ¿dónde se ha metido?", añadía Jorge Cadaval, antes de que su hermano sentenciara: "Esto de aquí no es la nuez, es el ombligo".

Euprepio Padula sentencia a Los Morancos tras sus burlas sobre Jorge Javier

Ante esto, el comunicador valenciano les detuvo así: "Dejadlo ya, por favor. Dejad de meteros con Jorge Javier". "Sabes que te queremos, estamos de cachondeo", se defendían Los Morancos, dirigiéndose al presentador de Mediaset. Sin embargo, lejos de quedarse ahí, César soltó un último comentario: "Todavía no he dicho lo peor: que guiña un ojo y se le abre el culo". Un desafortunado comentario que rieron todos en el plató pero que desencadenó un aluvión de críticas contra ellos en redes sociales.

"¡Veras mañana el lío!", advirtió Jorge, y no se equivocaba, pues inmediatamente X se llenó de comentarios negativos hacia ellos. Uno de los más contundentes ha sido el colaborador de TVE Euprepio Padula, quien solo ha necesito una palabra para definir ese momento de Los Morancos en 'El Hormiguero': "Lamentable".