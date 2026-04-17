Euprepio Padula arremete contra Mariló Montero tras su racismo en el programa de Antonio Naranjo en Telemadrid

Mariló Montero ha encontrado en 'El análisis: Diario de la noche' de Telemadrid el espacio perfecta para dar rienda suelta a su controvertido discurso sobre la inmigración. Después de que el Consejo de Ministros aprobase este martes 15 de abril la regularización extraordinaria de medio millón de personas extranjeras en nuestro país, la periodista no dudó en pronunciarse con dureza sobre esta medida en el espacio de Antonio Naranjo, recibiendo una dura réplica por parte de Euprepio Padula, que ha condenado su mensaje racista.

"La gente se está poniendo muy nerviosa, tú no puedes regularizar a una persona y darle la nacionalidad y la residencia española solamente porque tiene un ticket de metro", comenzó condenando este martes la colaboradora habitual de 'Espejo Público', que utilizó el espacio de Telemadrid para sacar a relucir su discurso más extremo sobre los extranjeros.

Euprepio Padula condena el discurso racista de Mariló Montero: "Es profundamente preocupante hablar con tanta ignorancia"

"Otras personas tienen que demostrar que no son delincuentes. ¿O queremos delincuentes y perdonarles la delincuencia cometida incluso en España? ¿O preferimos médicos y abogados?", continuaba explicando la periodista en 'El análisis: Diario de la noche'. "¿Queremos más inmigrantes indocumentados que estén en Almería cogiendo tomates o queremos que haya gente que pueda ocupar puestos en la Sanidad pública como médicos y profesionales?", preguntaba durante su intervención con un tono que Euprepio Padula ha criticado con dureza.

"¿Queremos gente que aporte ingeniería, que traigan su talento o queremos los que vienen por Ceuta y Melilla a pedradas?", terminaba señalando Mariló Montero. Y el colaborador habitual de TVE no ha dudado en recuperar el clip de su intervención para lanzar una clara sentencia en X. "Me parece profundamente preocupante que se hable con tanta ignorancia y frivolidad sobre un tema tan serio como la regularización de las personas inmigrantes", ha condenado el periodista.

Me parece profundamente preocupante que se hable con tanta ignorancia y frivolidad sobre un tema tan serio como la regularización de las personas inmigrantes. Afirmar que se concede la nacionalidad “con un ticket de metro” no solo es falso, sino que trivializa un proceso complejo… pic.twitter.com/gXVYgmpQK2 — Euprepio Padula (@EuprepioPadula) April 16, 2026

Así, Euprepio Padula ha arremetido contra el razonamiento de la comunicadora. "Afirmar que se concede la nacionalidad 'con un ticket de metro' no solo es falso, sino que trivializa un proceso complejo y exigente. Del mismo modo, insinuar que se van a perdonar delitos carece de rigor y contribuye a generar una alarma social injustificada", ha añadido el italiano.

"Y, para rematar, despreciar a quienes trabajan en sectores tan duros como los invernaderos de Almería revela una falta absoluta de respeto hacia personas que sostienen una parte esencial de nuestra economía", terminaba sentenciando Euprepio Padula en su publicación, echando por tierra el discurso permitido en Telemadrid contra el proceso de regularización.