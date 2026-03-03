'Espejo Publico' ha abordado las palabras de Silvia Abril sobre la Iglesia y la fe cristiana en los Premios Goya 2026 a propósito de la película 'Los Domingos'. "Quiero que comentéis algo que está generando mucho ruido en las redes. Silvia la ha liado con unas declaraciones muy polémicas", ha introducido Susanna Griso.

"Me niego a aceptar que la juventud tenga esa carencia y esa tirada hacia lo cristiano. Iba a decir lo místico, pero es que no es lo místico. Me da pena que necesiten creer en algo y se agarren en la fe cristiana. Lo siento por la Iglesia, pero menudo chiringuito tenéis montado. ¡Se acabó!", sentenció la actriz y humorista en la alfombra roja previa a la ceremonia.

Tras ver el total, Susana Díaz, como católica, ha replicado de un modo tajante: "No ofende quien quiere, sino quien puede. En mi ámbito personal mis creencias son las que yo deseo y en el ámbito público quiero vivir en un Estado aconfesional. Pero si yo quiero ser cristiana es mi problema, no el de ella ni el de nadie. Y no me considero menos culta e ilustrada".

Acto seguido, Cristóbal Soria ha prendido la polémica en plató, pues se ha atrevido a dejar una grave insinuación: "¿No le veis un poco...? Le veo especialmente risueña, con una mirada un poco... No me gustó el tono de la mirada de Silvia Abril. Igual estaba un poco más contenta de la cuenta a la hora de hacer esas declaraciones. ¿Y esa mirada?". Rápidamente, Griso y sus compañeros colaboradores le han echado el freno ante su salida de tiesto.

Por su lado, Mariló Montero no ha eludido entrar al trapo: "A mí lo que me llama la atención de sus declaraciones es que, en vez de hacer una valoración sobre la interpretación actoral de las protagonistas de 'Sorda' y 'Los Domingos' y en vez de sujetar su argumento de que 'Los Domingos' no le gustaba tanto como 'Sorda', critica a los creyentes o a los jóvenes que necesitan buscar un refugio en la fe. Eso sí me llama la atención".

Para Mariló, 'Los Domingos' es "un peliculón muy recomendable" y lo de Silvia Abril una instrumentalización política de los Goya para atacar a la derecha: "Es un desvío de la crítica profesional a una ideología". "Cuando dice 'chiringuito', a mí me parece que es desmesurada la crítica si se quiere dirigir a algunos que, efectivamente, tienen investigaciones que tienen que concluir por personas que no están haciendo buen uso de su fe y de su sotana", ha añadido.

"La Iglesia Católica a nivel mundial no es ningún chiringuito, es dar ayuda a miles y miles de personas a las que no ayuda nadie. Llegan a los rincones más recónditos del planeta, y ahí siempre hay un católico ayudando a los pobres", ha defendido Mariló Montero. "Esto se resume en respeto a quienes tienen otra creencia, es la base", ha rematado Susanna Griso.