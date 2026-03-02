Silvia Abril pronunció un demoledor y controvertido alegato contra la Iglesia y el cristianismo en la Alfombra Roja de los Premios Goya 2026 al hablar de la película 'Los Domingos'. Sus palabras han resonado muchísimo y han hecho brotar a asociaciones ultraconservadoras como Hazte Oír y Universitarios Católicos. Ahora, ha sido el actor Jaime Lorente el que ha entrado en la polémica.
"Me niego a aceptar que la juventud tenga esa carencia y esa tirada hacia lo cristiano. Iba a decir lo místico, pero es que no es lo místico. Me da pena que necesiten creer en algo y se agarren en la fe cristiana. Lo siento por la Iglesia, pero menudo chiringuito tenéis montado. ¡Se acabó!", sentenció la actriz y humorista.
Pues bien, ante estas incendiarias palabras, el actor Jaime Lorente, abiertamente creyente y practicante, ha querido dar su punto de vista. Pero no tanto acerca de las declaraciones de Silvia Abril per se, sino más bien sobre la descomunal avalancha de mensajes de odio que está recibiendo la cómica de sectores conservadores y afines a la ultraderecha.
Jaime Lorente: "Estoy a punto de meterme en un nuevo jardín, pero me apetecía dar mi opinión"
"Estoy a punto de meterme en un nuevo jardín, pero me apetecía dar mi opinión", ha comenzado, admitiendo estar "alucinado" por el machaque hacia su compañera de profesión. "Su opinión sobre la religión católica es súper respetable. Otra cosa son las formas de comunicarla, que ahí no voy a entrar, porque me parece una nimiedad. A veces estás en su sitio con 25 mil preguntas ya, te puede pillar en un mal o buen momento, puedes estar más o menos acertado... pero no es motivo para condenar a nadie", ha aseverado el intérprete murciano.
"Y quiero defender que su opinión es respetable. Lo que no puede pasar es que por dar tu opinión te asesinen por redes", ha denunciado Jaime Lorente. "La gente se ha sentido muy atacada porque profesan una religión, aunque es verdad que en nombre de esa religión se ha podido ejercer mucho odio y violencia en determinadas formas. Otra cosa es cómo la profeses. Yo me niego a profesarla de esa forma. A mí la religión me ha enseñado a amar y a querer mejor, pero hay mucha gente a la que no", ha continuado Jaime en su discurso.
"No sabemos la relación que ha podido tener esa persona con la religión, así que puedes entender que tenga esa opinión", ha añadido un Lorente que, para rematar su speech, ha dejado una potente reflexión: "Se debería poder compartir tus opiniones políticas y tus creencias sin necesidad de encontrarte al día siguiente una cantidad de mensajes de odio brutal. Las formas son cuestionables siempre, pero uno no tiene por qué ser condenado".
Con este sensato pronunciamiento, Jaime Lorente se ha granjeado un aluvión de aplausos. Entre los que se encuentran el de Elena Furiase, Laura Matamoros, Daniel Grao, Álvaro de Juana, María Pombo o Aldo Comas.
Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram
Sobre la firma
Soy redactor, editor y subdirector de El Televisero, portal televisivo de referencia con 16 años de historia.