Hazte Oír y grupos ultracatólicos ponen en la diana a Silvia Abril por lo que dijo en los Goya 2026 al hablar de 'Los Domingos'

Este sábado, 28 de febrero, se ha celebrado en Barcelona la 40ª edición de los Premios Goya. Finalmente, los pronósticos se cumplieron y 'Los domingos' se acabó convirtiendo en la gran triunfadora de la noche, alzándose con los galardones más importantes. Sobre esta película dio su opinión Silvia Abril, y lo hizo lanzando una dura crítica a la Iglesia.

'Los domingos' es un drama familiar de Alauda Ruiz de Azúa sobre una joven de 17 años que decide convertirse en monja de clausura tras sentir una llamada espiritual. El filme se llevó un total de 5 premios, entre ellos los más importantes, el de mejor película, mejor dirección, mejor actriz protagonista, mejor actriz de reparto y mejor guion original. La otra gran triunfadora fue 'Sirat', con seis galardones.

Las polémicas palabras de Silvia Abril sobre la Iglesia que no han tardado en tener respuesta

En la alfombra roja por la que pasaron todos los invitados a la ceremonia, Silvia Abril concedió unas declaraciones a CINEMANÍA que están dando mucho de qué hablar. La actriz y miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, que acudió sin su marido, Andreu Buenafuente, confesó haber visto todas las candidatas a los Goya 2026. Reconoció que su favorita es 'Sorda', y dio su particular opinión acerca de 'Los domingos'.

"Sirat me chifló, me giró la cabeza por dentro y 'Los domingos' también, pero me quedo con 'Sorda' porque creo que es más necesaria. Me niego a aceptar que la juventud que sube tenga esa carencia y esa tirada hacia lo cristiano. Iba a decir lo místico, pero es que no es lo místico. Me da pena que necesiten creer en algo y se agarren en la fe cristiana. Lo siento por la Iglesia, menudo chiringuito tenéis montado, ¡se acabó!", sentenció Silvia Abril.

Como cabía esperar, las palabras de Silvia Abril sobre el cristianismo y la Iglesia han causado malestar entre ciertos sectores católicos. El perfil de X de Universitarios Católicos ha critidado duramente a la actriz, cargando de paso contra el cine español: "Señora, para chiringuito el del cine español que vive de 250 millones de euros de subvenciones públicas. Lávase la boca antes de hablar de la Iglesia Católica".

Por su parte, la organización ultra derechista Hazte Oír, también ha dedicado un tuit a la mujer de Andreu Buenafuente: "Feliz Domingo a todos, menos a Silvia Abril, a quien parece molestar que los jóvenes se acerquen cada día más al Señor. Ayer, centenares lo demostramos recorriendo las calles de Madrid en el Rosario por la Juventud. Si le pica, que rece", sentencian. También se ha criticado el hecho de que se atacara a Violeta Mangriñán por publicar un meme sobre el Ramadán y se defendiera a la cómica por sus palabras sobre el cristianismo.

Silvia Abril elogia las palabras de Susan Sarandon sobre Pedro Sánchez

Tras estas declaraciones, la catalana también reivindicó la comedia española y aprovechó para anunciar el estreno de una en la que ella participa, 'Todos los colores'. Se trata del primer largometraje de Beatriz de Silva que podrá verse en la próxima edición del Festival de Málaga y que llegará a los cines el 10 de junio.

Por otro lado, durante la alfombra roja, Silvia Abril también alabó las palabras que un día antes había pronunciado Susan Sarandon ante los medios de comunicación. La actriz, galardonada con el Goya Internacional 2026, aseguró que Pedro Sánchez "siempre está en el lado correcto de la historia, y lo dice de forma muy clara". La mujer de Buenafuente se deshizo en elogios hacia la actriz americana: "No hace otra cosa que inspirarnos y que nos demos cuenta del país en el que vivimos. De la suerte que tenemos de tener unos políticos como los que tenemos".

"Por favor, la tendencia en el mundo que hay hacia el lado que hay, que se reconduzca. A veces piensas, ¿tienen que venir de fuera a decirnos, no lo bien que estamos, sino lo bien que lo estamos intentando hacer? Pues perfecto, fíjate ella porque se emocionó porque viene de un país que está todo patas arriba", añadió la cómica, haciendo referencia a la situación de Estados Unidos con Donald Trump.