El público de RTVE dicta esta sentencia a la gala de los Premios Goya 2026 y hay consenso en la crítica

Este sábado, 28 de febrero, se ha celebrado la cuadragésima edición de los Premios Goya desde el Auditori Forum CCIB de Barcelona, con Luis Tosar y Rigoberta Bandini como maestros de ceremonias.

Como cada año, la mayor fiesta de la industria cinematográfica española, una de las citas televisivas anuales más deseadas por los telespectadores, se ha retransmitido en La 1 de RTVE con un cambio muy notable en su mecánica.

Por primera vez, la Academia del Cine ha hecho frente a su asignatura pendiente en cada edición: los insufribles discursos de los galardonados que eternizan la gala y que siempre son motivo de grandes críticas.

Más información Todos se quejan de lo ocurrido con Luis Tosar y Rigoberta Bandini en los Goya 2026 en TVE: la crítica es muy repetida

Tanto es así que, con la voluntad de agilizar la ceremonia, la Junta Directiva ha aplicado la normativa aprobada en verano que ha consistido en regular los tiempos de las intervenciones de los premiados con el ánimo de remediar ese hándicap y acelerar, en la medida de lo posible, la retransmisión de la noche del cine.

Así, ha habido un tiempo limitado a un solo minuto para los discursos de agradecimiento, pudiendo salir al atril una única persona como portavoz de cada categoría galardonada. Además, esa persona ha tenido que ser designada y comunicada previamente a la Academia del Cine con la debida antelación.

De este modo, se pretendía no repetir la duración de la gala de la 39 edición. Y es que, al no haber un discurso preparado, normalmente los premiados que suben al escenario disparan multitud de conceptos (a veces muy engorrosos) y alegatos inclusivos y reivindicativos condicionados por la desbordante emoción del momento. Sin embargo, aunque algunas de las soflamas son importantes, esa parte de la emisión se vuelve realmente infumable. Y más si tenemos en cuenta que han sido 30 premios los que se han repartido y 8 las actuaciones musicales.

La cuadragésima gala de los Goya no aprueba: "Anodina, aburrida y sin rastro de comicidad"

Pues bien, a pesar de ese histórico cambio de normas, que se ha traducido en una reducción en la duración de la gala de 20 minutos con respecto al año pasado, muchos han sentido que se ha tratado de una ceremonia sin ritmo, aburrida, lenta, encorsetada y muy anodina.

"Si acortan discursos y presentaciones pero meten un resumen del cine español cada dos minutos estamos en las mismas", ha criticado constructivamente una espectadora.

Aunque se ha buscado dinamizar la retransmisión con los discursos limitados a 60 segundos, el guion ha suspendido: "La gala iba a buen ritmo hasta que comenzó a estancarse en un guion aburrido, repetitivo y más soso". "Me ha parecido la gala más sosa, lenta y aburrida de los últimos años", ha sentenciado sin rodeos otro usuario, siendo este un sentir muy generalizado.

"¿Alguien me puede explicar este tipo de gala que, supuestamente, iba a ser diferente y para nada aburrida? Es una sucesión de entrega de premios sin ningún tipo de hilo conductor", se ha preguntado un televidente.

"Nunca son capaces de hacer de los #Goya2026 una gala con ritmo", "eterna y soporífera en general" o "estamos presenciando quizá la gala mas aburrida de la historia" han sido otras de las reacciones más recurrentes y destacables en X.

"A nivel de "show", ha sido una gala sin gracia, sin química entre presentadores (qué pena) y nada memorable", ha valorado otro espectador de los Premios Goya 2026.

En definitiva, la impresión que existe es que la menor duración no ha significado mayor agilidad. De hecho, por recortar metraje, para algunos ha resultado una gala insulsa, sin rastro de comicidad, sin originalidad y con ausencia de momentos memorables.

Si por recortar duración nos queda una gala insulsa sin rastro de comicidad, originalidad ni momentos memorables, prefiero modelos anteriores. Yo creo que habría que revisar lo de las actuaciones musicales y emparejar más la entrega de algunos premios. #Goya2026 — Ignacio Arakistain (@ignacio_arakis) March 1, 2026

Tienen que darle una vuelta muy grande al tema de la duración.



Una gala no puede durar 3 horas y media nunca.



Es que empiezas con ganas y acabas cansado.#Goya2026 — Lugar Cinema🎬 (@LugarCinema) March 1, 2026

Esta gala de los #Goya2026 está siendo de las más anodinas de los últimos años — Top Europa - Fran (@topeuropa) March 1, 2026

Y... final de los #Goya2026. A nivel de "show", ha sido una gala sin gracia, sin química entre presentadores (qué pena) y nada memorable (eso sí, nada pesada gracias a su dinamismo). A nivel de premios, todo lo contraria, muy satisfactoria y coherente (para servidor). — Àlex 🎬 (@alexander_out) March 1, 2026

Realmente, la gala habrá sido más corta, pero mucho más aburrida, eso si. #Goya2026 — SoyJulia 💙🌵🚂 (@Nuvolettaazul) March 1, 2026

Si acortan discursos y presentaciones pero meten un resumen del cine español cada dos minutos estamos en las mismas #Goya2026 — Violeta Muñoz ۞🇵🇸 (@VioletaStar) February 28, 2026

La gala iba a buen ritmo hasta que comenzó a estancarse en un guion aburrido, repetitivo y más soso que el puchero de un hipertenso. #Goyas2026 #Goya2026 — Borja G. T. (@bgarciate) February 28, 2026

Ritmo medianamente bueno, guión horrible igual que los presentadores... A ver el año que viene #Goya2026 — 🩷✨Mr.Faith✨💚 (@MrFaith91) March 1, 2026

📽 #Goya2026 / Nada, no hay manera. Castañón de gala de premios. Aburrida, anticlimática, sin glamour... nada de nada. No siquiera cine >>>> Y me da rabia, porque en algunas he disfrutado mucho. — Raúl Masa (@raulmasa) February 28, 2026

Está siendo una gala tan aburrida y sin ritmo que juraría que el guionista es Rafa Benítez #Goya — Lucía Taboada (@TaboadaLucia) February 28, 2026

#Goya2026 me parece la Gala más sosa , lenta y aburrida de los últimos años!! — lara , dando pequeños grandes pasos ¡¡ (@bovaryO_o) February 28, 2026

Llevamos un rato que la gala se ha puesto insoportable... no?#Goya2026 — ᴛ ᴇ ʟ ᴇ ᴛ ᴜ ɪ ᴛ ᴇ ʀ ᴏ (@TeleTuitero) February 28, 2026

Gala poco arriesgada la de los #Goya2026. Muy correcta, muy encorsetada. Le falta humor, le falta chispa, le falta incorrección política, en resumen, le falta Rock n'Roll. — Fred Natural (@elbuhoblanco) February 28, 2026

Nunca son capaces de hacer de los #Goya2026 una gala con ritmo, que eterna y soporífera en general — Maya (@Pixelmaia) February 28, 2026

Dios, que flojera de gala. El realizador a por uvas, los vídeos malos no, lo siguiente, el guión parece uno de fin de curso y el ritmo ni está ni se le espera. #Goya2026 — juanix1964 (@Juanix64) February 28, 2026

Pues a pesar de ser el 40 aniversario es una gala bastante pobre, sin relumbrón y un poco sosa, estuvo bastante mejor la del año pasado. #Goya2026 — Jürgen Prochnow (@JrgenProchnow1) February 28, 2026

Un poco aburrida la gala ¿no? Como que le falta chispa e interacción. Los presentadores no ayudan. #Goya2026 — Veturiah (@veturiah) February 28, 2026

¿Alguien me puede explicar este tipo de gala, que, "supuestamente" iba a ser diferente y para nada aburrida? Es una sucesión de entrega de premios sin ningún tipo de hilo conductor. ¡Menudo coñazo!#Goya2026 — Maleficentbcn (@JosLuisSanAndr1) February 28, 2026

estamos presenciando quiza la gala mas aburrida de la historia??



#Goya2026 pic.twitter.com/Tm3QOWO7v4 — CrIsTinA (@chobar1986) February 28, 2026

Que desastre de realización la gala de los #Goya2026 — QuitosP (@QuitosP76) February 28, 2026

#Goya2026 Gala soporífera, abusando de dramatismo y cero humor.... — Elena González (@ElenaGCentellas) February 28, 2026

Que aburrida está la ceremonia #Goya2026. Les falta producción básica. De tres pesos. — Linda (@Vecinoleal) February 28, 2026

Aunque las críticas han sido mayoritariamente negativas, también se ha colado alguna positiva, pero en menor medida:

Muy a favor del ritmo de la gala. Que los discursos sean así de breves todos los años, por favor 🙏🏻 #Goya2026 — Sergio (@sergiolmerillas) February 28, 2026

Me esta fascinando la gala de los #Goya2026 pic.twitter.com/8moumQZ368 — Mustafa ☪ (@MustafaCaballa_) February 28, 2026

Es la gala de Los Goya más bonita, más emotiva y más especial de,muchas. #Goya2026 — Angélica Delgado (@Angelicadel77) February 28, 2026

Me está pareciendo una gala bastante ágil. Van encadenando los premios bastante rápido. A este ritmo en media hora se ventilan la gala 😂 #goya2026 — SanPetersburro (@SanPetersburro) February 28, 2026