La actriz Neus Asensi señala al programa de Joaquín Prat tras la polémica de los Goya: "Tergiversa todo"

Desde que Yolanda Ramos se quejara por la presencia de los influencers en la gala de los Premios Goya son varios los actores y actrices los que se han manifestado al respecto. Este miércoles, 'El tiempo justo' de Joaquín Prat se hacía eco de las reacciones de rostros como Neus Asensi, Marisol Ayuso o Mar Regueras.

En concreto fue Álex Álvarez el redactor que había hablado con grandes actores para conocer su opinión sobre la presencia de influencers en la gala de los Goya y cómo los que se dedican al cine y a la ficción no son invitados. "Es una fiesta de la profesión, entonces me parece que las influencers trabajan en otra cosa, ¿no? Me parece mal, qué quieres que te diga. Es que da pereza", opinaba María José Alfonso.

Después, 'El tiempo justo' emitió la conversación del redactor con Neus Asensi, a quién le preguntó por cuándo dejó de recibir ofertas para trabajar. "A los 47 años o así, que todavía tenía muy buen tipo y buena cara y todo. Una de las causas por la que me fui de Madrid es que es una ciudad muy cara. Es verdad que no me llaman, esta es una profesión que coge gente joven y guapa, la mastica para sacarle el jugo y luego la escupe", opinaba la actriz a quién hemos visto recientemente en la saga de 'Padre no hay más que uno'.

Sin embargo, este jueves, tras ver cómo se había tratado el asunto y cómo habían enfocado su testimonio sobre la industria del cine al mezclarlo con la polémica de los influencers, Neus Asensi ha estallado contra el programa de Telecinco en su cuenta de "X".

"Por favor, el periodista de 'El tiempo justo', que me asaltó por teléfono para entrevistarme que no lo haga más. Tergiversa todo. Chao", suelta la actriz después de dejar claro en otro mensaje cuál es su pensamiento sobre la polémica en torno a los influencers y los Goya.

Así, Neus Asensi no ha dudado en replicar a 'El tiempo justo' tras verse salpicada por la polémica. "Soy Neus Asensi, estoy a FAVOR DE QUE VAYAN INFLUENCERS A LOS GOYA ,es un buen espectáculo de televisión y dan visibilidad al evento .Y sigo trabajando ,este años estreno 3 películas y un papel en una serie ...", sentencia.