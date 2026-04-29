'La Promesa', avance del último capítulo antes del parón en su emisión en RTVE: Un gran descubrimiento

En el avance de 'La Promesa' del capítulo 825 del jueves 30 de abril, el duque de Carril extorsiona a Manuel: o aumenta su inversión o revelará al emisario real que Vera es su hija y que los Luján la han tenido "secuestrada", arruinando la restitución del título de Curro. Manuel habla con Vera y descubre que huyó de su padre por ser un criminal.

María pregunta a Estefanía y Carlo si se conocían de antes y la doncella miente, para tranquilidad de él. Martina y Pilarcita tienen un momento de honestidad donde la noble admite que su reticencia nacía de la envidia por el protagonismo de Martina. Sin caretas de por medio, Pilarcita queda encantada con el proyecto.

Pía ve tan mal a Santos que le cuenta toda la verdad: Ricardo fue quien mató a su madre por accidente. ¿Cómo reacciona el lacayo? Lorenzo critica a Curro en su entrevista con Salvatierra. Este, finalmente, cita al muchacho para un careo. Durante el mismo, Lorenzo le acusa de déspota inestable y afirma que Ángela padece un trastorno mental y debería ser internada en un sanatorio. ¡Curro está a punto de perder el control ante semejantes provocaciones!

*El viernes 1 de mayo no habrá 'La Promesa' por el festivo nacional

¿Qué ha ocurrido en el último capítulo de 'La Promesa' (824) ofrecido en La 1 de RTVE?

En el capítulo de 'La Promesa' que La 1 ha emitido este miércoles 29 de abril, Carlo rechaza el chantaje de Estefanía, que le amenaza con arruinar su relación con María Fernández revelando su pasado.

Manuel sospecha de las intenciones del duque de Carril e intenta contactar con el dueño de la empresa donde invirtieron para obtener respuestas. Julieta advierte a Ciro sobre el duque y él reacciona con hostilidad.

Salvatierra continúa las entrevistas y aunque la mayoría del servicio defiende a Curro, Santos deja entrever sus dudas sobre el carácter del joven. Cuando llega el turno de Ángela, habla maravillas del muchacho.

Martina y su equipo trabajan a destajo para preparar el refugio. Cuando por fin llega Pilarcita a La Promesa, se produce una discusión: Martina la acusa de rechazar el proyecto por no ser la protagonista.

Ricardo se niega a seguir el consejo de Pía de contarle a Santos la verdad sobre la muerte de Ana, temiendo perder el afecto de su hijo. El Duque de Carril advierte a Manuel: si no cede a sus demandas económicas, hará público que los Luján secuestraron a su hija, hundiendo su reputación.