Telecinco retira 'El tiempo justo' y 'El diario de Jorge' de la programación del viernes, recorta 'Fiesta' y 'Allá tú' se mantiene

Este viernes 1 de mayo es festivo nacional por ser el día del Trabajo y por ello las cadenas de televisión alterarán sus programaciones. En el caso de TVE, La 1 mantendrá sus mañanas pero cambiará su parrilla de tarde y Antena 3 cancelará toda su programación habitual incluido 'Tu cara me suena'. Mientras Telecinco llevará a cabo una estrategia bastante diferente al mantener algunos espacios y cancelar otros.

Así, como ya es habitual en cada festivo, Telecinco sustituirá 'La mirada crítica', 'El programa de Ana Rosa' y 'Vamos a ver' por la mañana por reposiciones de 'Got Talent' y 'El precio justo' así como una nueva entrega de 'Visto lo visto', el nuevo programa de Verónica Dulanto, que seguirá así los pasos de lo que se hacía con 'Socialité' y '¡Vaya fama!' al emitirse también en festivo.

Por la tarde, Telecinco repetirá la misma estrategia habitual de cada festivo. Es decir tanto 'El tiempo justo' con Joaquín Prat como 'El diario de Jorge' con Jorge Javier Vázquez desaparecerán de la programación y dejarán su hueco a 'Fiesta' con Emma García, que esta semana hará triplete.

Eso sí, a diferencia de lo que ha venido haciendo estos últimos fines de semana, 'Fiesta' volverá a ver recortada su duración pues la cadena de Mediaset ha optado por mantener '¡Allá tú!' en la franja de las 20:00 horas con una nueva entrega aprovechando la ausencia de 'Pasapalabra' en Antena 3.

De esta manera, Telecinco busca por un lado acortar 'Fiesta' en un momento débil en audiencias para el formato de Emma García y por otro intentar seguir conquistando al público con el concurso de las cajas, que sigue poco a poco estabilizándose en torno al 10% a última hora de la tarde.

Y por la noche, como ya hemos publicado, Telecinco no cambiará su parrilla y mantendrá en emisión 'De Viernes' con una nueva entrega. Así, el formato que conducen Santi Acosta y Beatriz Archidona aprovechará la ausencia de su gran rival para tratar de liderar la noche con sus entrevistas a Isa Pantoja y Makoke.

Así queda la programación de Telecinco este viernes 1 de mayo: