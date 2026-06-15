Grison deja su puesto en las próximas emisiones de 'La Revuelta' y Broncano anuncia a su sustituto en el equipo

David Broncano ha arrancado una nueva semana en 'La Revuelta' este lunes con una significativa baja entre su equipo, por lo que no ha tenido más remedio que sincerarse con la audiencia. El presentador ha tenido que aclarar nada más comenzar la emisión el motivo por el que Grison causará baja dos días esta semana, además de designar a un sustituto provisional.

Tras protagonizar su habitual entrada con el bombo y recibir gritos de todo tipo por parte de la audiencia del teatro, la cámara no he evitaba enfocar al cubículo que habitualmente ocupan Ricardo Castella y su compañero, solo que en esta ocasión había un evidente hueco vacío que el presentador no ha tardado en abordar. "¿A Sergio le habéis avisado?", ha preguntado el conductor de 'La Revuelta', paralizando el inicio de programa.

Grison causa baja en 'La Revuelta' este lunes y David Broncano se ve obligado a buscar un sustituto

"Sabéis que aquí cada miembro del equipo tiene un reemplazo", ha advertido entonces a los espectadores, dejando entrever que el rol de Sergio Bezos iba a ir más allá del preshow este lunes. "Hoy no está Grison porque está grabando el concurso, hoy y mañana no está", ha explicado entonces, desvelando el motivo por el que el experto en beatbox se ausentará de su puesto esta semana.

No es fácil ser Grison. En todos los sentidos.



Baja dura en el equipo cuando no está ❤️ pic.twitter.com/I4NUzoeJqx — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) June 15, 2026

Así, David Broncano ha hecho referencia directa a las grabaciones de 'El escondite', el nuevo concurso que su colaborador habitual conducirá próximamente en La 1. "No se nota la diferencia", ha señalado con sorna Ricardo Castella entre risas del presentador y su compañero, que no ha tardado en abandonar su butaca del público para invadir el cubículo que suele ocupar el músico.

"Yo no voy a sustituir a Grison, yo voy a subir para arriba pero voy a seguir igual de decadente", aclaraba entonces Sergio Bezos, que ya ha sustituido en alguna ocasión a Grison. "El año pasado un día lo reemplazó también", ha recordado David Broncano sobre algunas de las emisiones en las que el televisivo ha llegado a mitad de programa tras sufrir un retraso de última hora. "Él lo maneja todo bien", ha insistido Castella sobre las capacidades de Bezos para asumir el puesto.