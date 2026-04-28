RTVE cambia el horario de 'Barrio Esperanza', que relega la emisión de su cuarto capítulo en el prime time de La 1

'Barrio Esperanza', la nueva serie de La 1 de TVE, cuyo estreno se convirtió en el lanzamiento más visto de una ficción semanal en el prime time de la cadena pública en casi un lustro, continúa su emisión en la noche del miércoles tras su cambio de la semana pasada.

Un nuevo día de emisión que ha llevado consigo un retraso en su horario de arranque, y llevándola a perder más de cuatro puntos y casi 600 mil espectadores de media respecto a su exitoso estreno. Cabe recordar que sus dos primeros episodios llegaron por todo lo alto en la noche del domingo con un horario mucho más conciliador. Un gesto muy aplaudido por la audiencia al tratarse de una serie familiar.

Sin embargo, con su salto al miércoles, La 1 anunciaba que la producción de Globomedia comenzaría en torno a las 22:50 horas justo después de 'La Revuelta' y desde la dirección de TVE se prometió que "se cuidaría la hora de arranque". Aunque en realidad el tercer episodio del pasado miércoles arrancó a las 22:59 horas. Mientras que esta semana La 1 ya anuncia que la ficción no comenzará hasta las 23:00 horas, 10 minutos más tarde en su horario oficial, que a tenor de los continuos incumplimientos de RTVE con las horas de inicio de sus ofertas de prime time podría retrasarse aún más.

Ahora queda por comprobar si se cumple con ese tardío horario, inasumible ya para el público familiar y target principal de esta nueva ficción, o si por el contrario 'Barrio Esperanza' se retrasa más como ya ocurrió este lunes con 'MasterChef', que también se prometía adelantar su comienzo y ya arranca pasadas las 23:10 horas como es habitual en el prime time de La 1.

Audiencias de 'Barrio Esperanza' en La 1:

Capítulos 1 y 2: 15,3% y 1.611.000 espectadores (Domingo, 19 de abril)

15,3% y 1.611.000 espectadores (Domingo, 19 de abril) Capítulo 3: 11,2% y 1.026.000 espectadores (Miércoles, 22 de abril)

Avance del capítulo 4 de 'Barrio Esperanza': 'Bienvenida Miss Leti'

Imagen del capítulo 4 de 'Barrio Esperanza'

Una noticia revoluciona el colegio Barrio Esperanza: la reina Letizia realizará una visita oficial. El equipo docente, liderado por el entusiasta y caótico director Jero, se embarca en una carrera a contrarreloj para maquillar las carencias del centro y ensayar un protocolo digno de la realeza.

Mientras se organizan arreglos, discursos y ensayos de protocolo, Esperanza enfrenta un dilema más profundo: Nayeli ha sido injustamente expulsada tras un incidente.

En paralelo a los preparativos para recibir a la reina, Esperanza lucha por defender la inclusión y el verdadero sentido de la educación. El capítulo combina humor, crítica social y emoción, y culmina con una poderosa reflexión sobre qué y a quién se debe priorizar en la escuela pública.