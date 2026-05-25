Las audiencias complican el futuro de 'Barrio Esperanza', sentenciada tras el maltrato de RTVE a un final deslucido

'Barrio Esperanza' se ha despedido con malos datos en La 1 de RTVE. Este domingo, la cadena pública ofreció los dos últimos capítulos de la ficción para contentar a quienes reclamaban que regresara a la noche dominical y, ante todo, para precipitar su adiós tras su imparable declive en audiencias.

La 1 emitió los episodios siete y ocho y, aunque la crítica en redes fue positiva, con muchas voces apelando a la renovación por una segunda temporada, los resultados no han acompañado; dibujando un futuro muy complicado para la comedia social protagonizada por Mariona Terés.

'Barrio Esperanza' ha cerrado con un pobre 8,3% de cuota de pantalla y congregando a poco más de 800 mil telespectadores de media. Recordemos que el estreno del domingo 19 de abril obtuvo un 15,3% y 1.611.000 televidentes. El contraste y la sangría de seguidores son abismales, fruto de una errada estrategia de programación por parte de La 1 de TVE.

El desenlace de la serie producida por Globomedia (The Mediapro Studio) ha pagado a un alto coste que los capítulos 3, 4, 5 y 6 se hayan ofrecido más tarde de las 23:15 horas en la noche del miércoles. Un horario absolutamente inviable para un producto de corte familiar.

Y de que aquellos polvos, estos lodos. Como cabía esperar, su vuelta al domingo ya era demasiado tarde y las cifras no iban a acercarse, ni por asomo, a las del día de lanzamiento. De hecho, 'Barrio Esperanza' ha culminado temporada siendo tercera opción por detrás de 'Supervivientes' en Telecinco y de la serie turca 'Una nueva vida' en Antena 3.

#BarrioEsperanza cierra temporada volviendo a la noche del domingo en @la1_tve



🏫 Firma un 8.3% de share y congrega una media de 816.000 espectadores



🏫 Más de 3.5 millones de espectadores conectaron en algún momento con el programa#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/nxPqx2sHXJ — Dos30' (@Dos30TV) May 25, 2026

Con todo, así han evolucionado las audiencias de los ocho capítulos de 'Barrio Esperanza', que firma un promedio del 10,8% de share y 927.000 espectadores: