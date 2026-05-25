El público dicta esta sentencia al final de 'Barrio Esperanza' con una petición atronadora a RTVE: "Recogida de firmas"

La 1 ha emitido este domingo los dos últimos episodios de 'Barrio Esperanza' después de que la cadena decidiera finalizar la ficción con la misma estrategia con la que arrancó en la última noche de la semana.
Así, TVE despide la primera temporada de la serie producida por Globomedia (The Mediapro Studio) y protagonizada por Mariona Terés, Alejo Sauras, Mariano Peña, Guillermo Campra, Ruth Núñez y Ana Jara, entre otros. Lo hace dejando en el aire su futuro.
En el penúltimo capítulo, 'Barrio Esperanza' ha lanzado una reflexión sobre la creciente presencia de móviles en las manos de los niños y cómo de enganchados estamos los mayores al teléfono provocando que nuestros hijos también sientan una imperiosa necesidad de utilizarlos.
Entre desafíos tecnológicos, juegos educativos y normas cuestionadas, la serie de TVE ha planteado un debate actual: ¿cómo educar en la era digital sin perder la conexión humana?
Y el último capítulo de 'Barrio Esperanza' ha versado sobre los abrazos y la prohibición de darlos tras una queja absurda de Ricardo (Juan Vinuesa) por el aumento de las enfermedades en los niños demostrando una vez más su racismo al defender que la culpa la tienen los extranjeros. Una escena que también ha dejado una gran y aplaudida reflexión.
Pero si algo nos ha dejado este último episodio ha sido un final de lo más emotivo después de que Esperanza volviera a meterse en problemas por culpa de su ex, Lucho (Javier Pereira), al aceptar un trabajo como transportista de mercancía robada haciendo que la policía la detuviera de nuevo y encima en el colegio delante de todos.
Para evitar dramas y que sus alumnos lo pasen mal, Esperanza convence a la policía para que la detengan delante de todos haciendo creer que se trata de un simple juego. Pero nada más lejos de la realidad, la protagonista de la serie volvía a verse en problemas de ser acusada de robo y tuviera que volver a entrar en la cárcel. Desde la comisaría, Esperanza vuelve a ponerse en contacto con su madre (Carmen Balagué) dejando una escena preciosa de ambas.
Después, Jero (Alejo Sauras) decide intervenir pidiéndole a Ricardo que defienda a Esperanza mientras Josete (Nene) convence a Lucho para que se entregue a la policía. Y finalmente, Esperanza conseguía salir en libertad siendo recibida por sus compañeros y por sus alumnos dejando el mismo mensaje que ha estado sobrevolando toda la serie: "la esperanza es lo último que se pierde".
Por otro lado, Jero también sorprendía al renunciar a la oferta que ha recibido para incorporarse al Beata Magdalena como nuevo director para seguir apostando por la educación pública y quedarse en el CEIP Barrio Esperanza.
Finalmente, la serie de TVE nos ha dejado una última escena de alegría, júbilo de unión entre profesores, alumnos y padres, incluido Ricardo en una guerra de globos de agua demostrando que la unión hace la fuerza.
La audiencia pide una segunda temporada de 'Barrio Esperanza'
Y como la esperanza es lo último que se pierde, toda la audiencia no ha dudado en lanzar una petición a TVE después de que en El Televisero ya lo hiciéramos en este artículo, y es que la cadena pública renueve la comedia por una segunda temporada.
"Gracias RTVE por hacer una serie donde se enseñan miles de cosas en cada capítulo y por mostrar realidades que se viven día a día en la profesión de maestros. Muy necesaria esta serie y con esperanzas de que haya otra temporada", destacaba una espectadora.
"Ojalá renueven por una segunda temporada" o "Ojalá renovación. Está súper bien la serie" eran otros de los mensajes que se han podido leer en "X" pidiendo que haya más capítulos de la serie.
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Sobre la firma
Soy el editor y redactor-jefe de El Televisero desde 2015 y desde entonces he sumado para que la web se convierta en una referencia en el ámbito televisivo.