El público dicta esta sentencia al final de 'Barrio Esperanza' con una petición atronadora a RTVE: "Recogida de firmas"

La 1 ha emitido este domingo los dos últimos episodios de 'Barrio Esperanza' después de que la cadena decidiera finalizar la ficción con la misma estrategia con la que arrancó en la última noche de la semana.

Así, TVE despide la primera temporada de la serie producida por Globomedia (The Mediapro Studio) y protagonizada por Mariona Terés, Alejo Sauras, Mariano Peña, Guillermo Campra, Ruth Núñez y Ana Jara, entre otros. Lo hace dejando en el aire su futuro.

En el penúltimo capítulo, 'Barrio Esperanza' ha lanzado una reflexión sobre la creciente presencia de móviles en las manos de los niños y cómo de enganchados estamos los mayores al teléfono provocando que nuestros hijos también sientan una imperiosa necesidad de utilizarlos.

Entre desafíos tecnológicos, juegos educativos y normas cuestionadas, la serie de TVE ha planteado un debate actual: ¿cómo educar en la era digital sin perder la conexión humana?

Y el último capítulo de 'Barrio Esperanza' ha versado sobre los abrazos y la prohibición de darlos tras una queja absurda de Ricardo (Juan Vinuesa) por el aumento de las enfermedades en los niños demostrando una vez más su racismo al defender que la culpa la tienen los extranjeros. Una escena que también ha dejado una gran y aplaudida reflexión.

👉🏼“Hasta aquí. No voy a hablar con xenófobos”.



Claudia poniendo límites a Ricardo como debería hacerse siempre 👏#BarrioEsperanza

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Pero si algo nos ha dejado este último episodio ha sido un final de lo más emotivo después de que Esperanza volviera a meterse en problemas por culpa de su ex, Lucho (Javier Pereira), al aceptar un trabajo como transportista de mercancía robada haciendo que la policía la detuviera de nuevo y encima en el colegio delante de todos.

Para evitar dramas y que sus alumnos lo pasen mal, Esperanza convence a la policía para que la detengan delante de todos haciendo creer que se trata de un simple juego. Pero nada más lejos de la realidad, la protagonista de la serie volvía a verse en problemas de ser acusada de robo y tuviera que volver a entrar en la cárcel. Desde la comisaría, Esperanza vuelve a ponerse en contacto con su madre (Carmen Balagué) dejando una escena preciosa de ambas.

La policía llevándose detenida a Esperanza mientras ella hace creer a los

alumnos que es un juego…



Tenemos la piel de gallina. Qué escena tan dura y tan bonita a la vez🥺❤️‍🩹#BarrioEsperanza

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La llamada entre Esperanza y su madre desde la cárcel nos ha destrozado💔



En los peores momentos siempre aparecen los recuerdos más bonitos.

Estamos intentando superarlo.

Esto no puede acabar así🥹#BarrioEsperanza

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Después, Jero (Alejo Sauras) decide intervenir pidiéndole a Ricardo que defienda a Esperanza mientras Josete (Nene) convence a Lucho para que se entregue a la policía. Y finalmente, Esperanza conseguía salir en libertad siendo recibida por sus compañeros y por sus alumnos dejando el mismo mensaje que ha estado sobrevolando toda la serie: "la esperanza es lo último que se pierde".

Esperanza sale en libertad. Y el recibimiento de profesores y alumnos...💙



Uno de los momentos más emocionantes de todo #BarrioEsperanza🥺



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Por otro lado, Jero también sorprendía al renunciar a la oferta que ha recibido para incorporarse al Beata Magdalena como nuevo director para seguir apostando por la educación pública y quedarse en el CEIP Barrio Esperanza.

Finalmente, la serie de TVE nos ha dejado una última escena de alegría, júbilo de unión entre profesores, alumnos y padres, incluido Ricardo en una guerra de globos de agua demostrando que la unión hace la fuerza.

Hasta aquí #BarrioEsperanza . Deseamos que os haya gustado este viaje tanto como a nosotros. ¡Hasta la próxima! ❤️



🔴 Directo https://t.co/xUo2meVOij https://t.co/dyj4uqmsiz — Globomedia (@globomedia) May 24, 2026

La audiencia pide una segunda temporada de 'Barrio Esperanza'

Y como la esperanza es lo último que se pierde, toda la audiencia no ha dudado en lanzar una petición a TVE después de que en El Televisero ya lo hiciéramos en este artículo, y es que la cadena pública renueve la comedia por una segunda temporada.

"Gracias RTVE por hacer una serie donde se enseñan miles de cosas en cada capítulo y por mostrar realidades que se viven día a día en la profesión de maestros. Muy necesaria esta serie y con esperanzas de que haya otra temporada", destacaba una espectadora.

"Ojalá renueven por una segunda temporada" o "Ojalá renovación. Está súper bien la serie" eran otros de los mensajes que se han podido leer en "X" pidiendo que haya más capítulos de la serie.



¡Qué gran homenaje a la educación pública en #BarrioEsperanza! Me siento orgulloso como docente🥰 Ver la felicidad de los niños y la satisfacción del profesorado al comprobar que su esfuerzo ha valido la pena no tiene precio 👏👏 https://t.co/zJ7q0jsVut — Fran Palazón (@Franpagu) May 24, 2026

Gracias @rtve por hacer una serie donde se enseñan miles de cosas en cada capítulo y por mostrar realidades que se viven día a día en la profesión de maestros. Muy necesaria esta serie y con “esperanzas” de que haya otra temporada #BarrioEsperanza — Lulu (@lulia_013) May 24, 2026

Si RTVE quiere hacer algo bien, renovará esta serie para una segunda temporada 🙏🏼#BarrioEsperanza — 🍉Kore García ☕🪁 (@Hannya_What) May 24, 2026

Como profe y como espectador, gracias @rtve por #BarrioEsperanza. Cuánto sentimiento, humor y arte visual. — Dani (@indagarei) May 24, 2026

Que esta serie ha llegado en el momento justo es una verdad como un templo. #BarrioEsperanza — 🍉Kore García ☕🪁 (@Hannya_What) May 24, 2026

Pedazo de serie #BarrioEsperanza.

Enseñanza y entretenimiento con un elenco maravilloso. Ojalá renueve — ⓐⓛⓔ ⓒⓞⓝⓣⓘ (@soyaleconti) May 24, 2026

Ojalá renueven para una segunda temporada #BarrioEsperanza !!! — ivi C 🌹 (@IvanCalvo_9) May 24, 2026

Que gran final y que gran serie #BarrioEsperanza. Ojalá puedan hacer alguna temporada más! — Marta (@martagb_1410) May 24, 2026

#BarrioEsperanza RICARDO HAZ UNA RECOGIDA DE FIRMAS POR LA SEGUNDA TEMPORADA — 🌸Claudia Spring ¹⁰¹⁶ is waiting ACOTAR 6🌸🏒🩷💙 (@ChiliKavanagh) May 24, 2026

Ojalá renovación. Está super bien la serie#BarrioEsperanza — Crichard Ratchel (@GoldenHum_) May 24, 2026

Como no haya segunda temporada si este es el final, me va a decepcionar (y es una serie que me ha gustado mucho y me daría pena que por eso se me caiga un poco) #BarrioEsperanza — Moony (@imlikemoony) May 24, 2026

🔴 Más series como #BarrioEsperanza y más RTVE Pública. Porque lo público es de todos y todas para todas y todos!!!! — Paco Moreno (@franciscomore13) May 24, 2026

Una maravilla de serie, de reparto y de currazo ojalá más series así o más temporadas 🥹😍 #BarrioEsperanza — nere🦋💜 (@Nerea7058_) May 24, 2026

Esta serie tiene mensajes muy bonitos, que pena que termine. #BarrioEsperanza — Rocío Molina (@rociomolina) May 24, 2026

#BarrioEsperanza, junto a #CuentameCómopasó es la mayor OBRA DE ARTE AUDIOVISUAL JAMÁS creada. @MarionaTeres y TODO el EQUIPAZO SUBLIMES, TODOS los niños son MAGIA, tramas, guión... Que la Esperanza NUNCA se pierda. Ojalá NUNCA acabara. 🫶🙌🙌🙌🙌🙌🙌 — rakman69 (@rakman6909) May 24, 2026

#barrioesperanza el buen rollo de esta serie es que se necesitan mil series así por favor RICARDO SOLICITA LA RENOVACIÓN — 🌸Claudia Spring ¹⁰¹⁶ is waiting ACOTAR 6🌸🏒🩷💙 (@ChiliKavanagh) May 24, 2026

Ha sido un final emocionante.



No sé si habrá segunda temporada, pero ha sido una serie muy bonita.#BarrioEsperanza https://t.co/7lXgvWmaS3 — Íñigo (@inigojouron) May 24, 2026

Ojalá la hubieran dado siempre los domingos, podrían haber tenido mucha más audiencia #BarrioEsperanza — Buh. 🐐 (@Pepperwood_) May 24, 2026

Muy buen final. Por más series así #BarrioEsperanza — Millo (@MilloTeselia) May 24, 2026