Pelayo Díaz se niega a responder sobre su cruzada con Gloria Camila en Telecinco: "Me baja el caché; no quiero seguir"

Gloria Camila ha llevado un paso más allá su último enfrentamiento con Pelayo Díaz en el plató de 'El tiempo justo', utilizando sus redes para arremeter contra el estilista por su drástica sentencia sobre la tauromaquia. Y también fuera de las instalaciones de Mediaset, el que fue concursante de 'Supervivientes' no ha dudado en zanjar la polémica con la televisiva contestando a sus últimos dardos durante un reciente encuentro con los medios.
"Tengo un padre torero y no voy a permitir que tú le llames asesino", advirtió Gloria Camila a su compañero de programa el pasado lunes cada vez más alterada después de que el diseñador asegurase que "si matas animales es normal que te llamen asesino". Un debate cargado de tensión que se zanjó rápidamente en 'El tiempo justo' poniendo el foco en otras críticas frecuentes en redes sociales pero que la hija de Rocío Jurado no ha olvidado.
Pelayo Díaz responde a los dardos de Gloria Camila en redes tras su enfrentamiento: "Con el historial de su padre yo tendría cuidado"
Así, la televisiva volvía a la carga este martes con un mensaje claramente dirigido a Pelayo Díaz. "Seleccionar solo lo que te molesta culturalmente y llamar "asesino" a alguien por ello no es activismo, es incoherencia", ha escrito Gloria Camila en Instagram, provocando un rápido interés por la respuesta del estilista, que durante la premiere de 'El diablo viste de Prada 2' en Madrid se ha mostrado de lo más indiferente.
"No me ha etiquetado tampoco, entonces no querría que yo lo viera. Porque cuando quieren que lo vea me etiquetan", se ha limitado a señalar el diseñador ante los micrófonos de Europa Press, lanzando un afilado dardo a su compañera. "Ella está en su derecho de defender a su padre. Hombre, yo si fuera ella, con el historial de su padre, tendría mucho cuidado", ha sentenciado el diseñador en referencia a José Ortega Cano.
Así mismo, se ha limitado a señalar ante los medios lo poco en común que tiene con la televisiva, reiterando la importancia de respetar las opiniones. "¿De qué me tengo que retractar? Es una opinión. Cariño, la vida es muy dura. Nos vamos a sentir ofendidos desde por la mañana hasta por la noche. Basta ya de sentirnos ofendidos por todo", ha terminado señalando Pelayo Díaz, pidiendo a la joven que "se relaje y se tranquilice" de cara a sus próximos encuentros.
Y si bien su respuesta se había producido fuera de plató, este miércoles el estilista ha tenido que enfrentarse a las críticas de Gloria Camila en 'El tiempo justo' frente a sus compañeros. "De repente me he visto en medio de un debate que ni siquiera empecé. No estoy intentando convencer a nadie de que piense como yo, di una opinión de lo que yo pienso", ha comenzado explicando el televisivo a Joaquín Prat.
"Estábamos hablando de una persona que había llamado asesinos a los toreros y yo simplemente hice un apunte. Sé que la palabra asesino es una palabra muy fuerte, pero para mí refleja una muerte deliberada por entretenimiento, es simplemente eso", ha insistido Pelayo Díaz aprovechando la ausencia de la hija de Ortega Cano en plató. "En el momento en el que tú estás matando y haciendo sufrir a un animal, es con lo que yo no comulgo", ha resuelto.
"Y yo no estoy tratando de convencer a nadie de que no lo haga", aclaraba entonces el colaborador de 'El tiempo justo' antes de que Joaquín Prat le recordase que, a raíz de esta polémica, Gloria Camila ha señalado su "hipocresía" al llevar pieles por moda. "A mí me llama la atención que una persona que se jacta de decir que tiene un degree en moda, que se lo habrá bajado de internet, no sepa distinguir entre pelo de animal, cuero, ante y piel. Porque son cosas muy diferentes y yo no consumo pelo de animal", ha apuntado.
Sobre Ortega Cano: "Es un tema pantanoso que no me incumbe en nada, cada uno sabe de lo que estamos hablando"
"El pelo que se le arranca a un animal vivo para que se mantenga esa elasticidad no lo consumo. Consumo cuero, que es una piel tratada, pero nunca maltrato animal", ha insistido poco antes de que el presentador de 'El tiempo justo' le pidiese explicaciones sobre el dardo relacionado con "el historial de su padre". "Yo ahí no quiero entrar porque es un tema pantanoso que no me incumbe para nada. Y si no me incumbía lo de la tauromaquia, el otro tema menos... Ya cada uno sabe del tema que estamos hablando, y quien no lo sepa que lo busque en internet", ha esgrimido el colaborador sin querer mojarse.
Así, el televisivo se ha plantado contra el tono de Gloria Camila y su señalamiento en redes. "No sé en qué le he faltado al respeto, no he subido nada a redes, no he seguido... ¿Es porque no me gusta la tauromaquia? No me van a convencer, igual que yo no quiero convencer a los demás", ha sentenciado el diseñador. "Yo entiendo que su trabajo es estar de polémica en polémica, que si Kiko, que si su tía... Pero a mí me viene fatal ver en los digitales su foto junto a la mía, me baja el caché, yo trabajo en moda y en lujo".
"No quiero seguir con este tema. Feliz de hablarlo hoy, no me importa. Gloria Camila, lo hablamos cuando quieras pero me importa tres pepinos lo que haga tu padre, lo que hagan los toreros. Yo no soy taurino, no me gusta ver a los animales sufriendo", ha terminado señalando Pelayo Díaz antes de que los colaboradores del magacín de Telecinco tomasen bando para apoyar al estilista o la televisiva.
