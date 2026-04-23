Pelayo Díaz se sale del redil al hablar en estos términos de Claudia Chacón tras la acusación de Gerard en 'Supervivientes'

La guerra abierta entre Claudia Chacón y Gerard Arias a raíz de la dura acusación del concursante a la que fuera su ex tachándola de prostituta sigue generando mucha controversia y debate en los programas de Telecinco. Este jueves, 'El tiempo justo' seguía analizando lo sucedido y Pelayo Díaz no dudaba en salirse del redil siendo muy crítico con Claudia.

Para empezar, Joaquín Prat conectaba con Sthefany y Sandra, ex concursantes de 'La isla de las tentaciones' y defensoras de Gerard y Claudia respectivamente para conocer qué pensaban ellas sobre este conflicto y sobre si la situación entre ambos puede mejorar en Honduras.

De primeras, Joaquín Prat les pedía su opinión sobre esta polémica entre Gerard y Claudia. "Yo creo que los dos han tenido varios insultos desafortunados, que los dos se han dicho cosas que no deberían haberse dicho y que han sobrepasado los límites", defendía Sthefany. "Estoy totalmente con Sthefany, Claudia atacó con un comentario fuera de lugar porque ya estaba calentita y Gerard siguió con algo que no se debe decir", apostillaba Sandra.

Justo después, eran los colaboradores los que daban su opinión con Carmen Borrego señalando como Claudia ya ha demostrado no tener ningún tipo de rencor hacia Gerard en varias ocasiones. "Tiene ausencia de rencor", aseveraba la colaboradora. "Lo que tiene es ausencia de educación", soltaba entonces Pelayo Díaz. "Los dos se han equivocado", incidía Borrego.

"Más Gerard las cosas como son, los insultos más graves han sido de Gerard a Claudia", replicaba Belén Rodríguez. "A mí lo que me parece es que basta ya de falserío y que si una persona está machacando a un grupo entero durante semanas y meses, ¿qué pasa que luego las personas no pueden romperse y protestar y contestar? Pues claro que pueden. Hay gente que también tiene derecho a decir basta", defendía Pelayo Díaz.

"Y no estoy justificando lo que ha dicho, pero hombre tu pegas y pegas hasta que la paloma pica y luego la paloma es la mala, pues no", añadía el estilista y ex concursante de 'Supervivientes 2025'. "Yo estoy de acuerdo contigo pero creo que hay líneas que no se pueden cruzar y cosas que no se pueden decir a nadie como decirle a una mujer que por lo que haga con su cuerpo ejerce el oficio más antiguo del mundo es una línea que no se puede cruzar y ahí Gerard ha perdido toda la razón", sentenciaba Alexia Rivas. "Estamos de acuerdo", añadía Pelayo.

Posteriormente, Belén Rodríguez trataba de defender a Claudia. "Quiero decir una cosa que me parece importantísimo y es que Claudia está sola contra el mundo y Gerard está arropado por una pandilla", exponía la colaboradora. "Por algo será", replicaba Pelayo. "Ya estas alturas y después de GH DÚO ya teníamos que tener claro que no se puede machacar a una persona", incidía Belén.

"Solo faltaría que estés machacando a todo el mundo y que luego quieras tener a todo el mundo de tu lado. Si eres una machaca personas estás sola, es que es la vida misma cariño", concluía Pelayo Díaz.