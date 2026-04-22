Belén Rodríguez dice sin rodeos lo que piensa del perdón de Gerard tras lo hecho a Claudia en 'Supervivientes'

Este miércoles, 'El tiempo justo' ha analizado toda la polémica que se ha generado en 'Supervivientes 2026' entre Claudia Chacón y Gerard Arias después de que él la acusara de prostituta cuando ella amenazaba con contar todo lo que hacía con las chicas en los baños. Y una de las que ha sido muy clara con su sentencia ha sido Belén Rodríguez.

Claudia es una mujer intensa, por decirlo amablemente, y Gerard es que no hay por donde cogerlo. ¿Sabes lo qué pasa? Que son muy jóvenes, conocen poco el medio y no conocen los códigos que se manejan en televisión y que todo tiene un límite", empezaba opinando Joaquín Prat tras ver las imágenes de la fuerte discusión entre los concursantes.

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"Pero yo la excusa esa de que son muy jóvenes, hay chicos super jóvenes y seguramente en vuestra familia los habrá, que son personas educadísimas, que no hablan en esos términos", sostenía Belén Rodríguez. "Y también hay otros jóvenes que hablan exactamente en estos términos", insistía el presentador.

Después, Belén Rodríguez no dudaba en mojarse sobre la guerra abierta entre Claudia y Gerard y tomar partido por la concursante. "A mí Claudia me parece que está sosteniendo sin ninguna duda el reality. Me parece una concursante maravillosa, que se está exponiendo y que se está dejando bien", decía sobre la mallorquina.

"Y Gerard me parece un impresentable que no se puede referir así a ninguna mujer y mucho menos a una mujer con la que ha compartido intimidad y que ha sido tu pareja. Me parece lamentable", sentenciaba la colaboradora.

Por su parte, Yulen Pereira trataba de justificar a Gerard provocando que Belén Rodríguez se echara encima de él. "Es verdad que lo de Gerard ha pasado líneas rojas y que es inaceptable y ha cruzado todos los límites pero...", trataba de decir. "Es que no hay peros, es inaceptable, punto", le replicaba su compañera.

"Lo que digo es que no quiero que esto tape el concurso de Gerard porque está haciendo un concursazo como concursante y como superviviente", defendía Yulen. "Hasta que la ha cagado", apostillaba Joaquín Prat. "¿Pero un concursazo de qué? Es que no es verdad", concluía Belén Rodríguez.

Belén Rodríguez, contundente contra Gerard Arias

Posteriormente, tras ver cómo Gerard Arias abandonaba la palapa y amagaba con dejar el reality tras sentirse avergonzado por su ataque a Claudia, Belén volvía a darle hasta en el carnet de identidad. "A ver, das la cara, aguantas el chaparrón y no te largas con el rabo entre las piernas fuera de la palapa", comentaba Joaquín Prat al respecto.

"Hombre, es que ya es el colmo de la cobardía y encima victimizarse con el ahora me voy. Chico, apechuga con las consecuencias. Y además por un mínimo de cariño que le tuviera a su ex, ve que lo está pasando mal toda la semana, que todo el mundo está contra ella y que está siempre nominada. No sé, un poquito de detalle, de ternura, de cariño, de demostrar algo, que parece una máquina", concluía la colaboradora.