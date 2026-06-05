Jorge Javier usó la expulsión de Claudia en 'Supervivientes' para denunciar la odisea de esta edición por la "inacción" de varios concursantes

Para bien o para mal, Claudia Chacón ha sido la gran protagonista de 'Supervivientes 2026'. Y eso Jorge Javier Vázquez bien lo sabe, por tal motivo no ha dudado en rebelarse contra la expulsión de la concursante, quien se ha enfrentado a su gran amiga Maica Benedicto, siendo finalmente ella la expulsada en la última gala del reality de Telecinco.

Tras la salvación de Aratz Lakuntza el pasado martes en 'Tierra de Nadie', Claudia y Maica se quedaban completamente rotas al saber que sus caminos se tendrían que separar. Nada más arrancar la gala de este jueves, 4 de junio, Jorge Javier conectaba con los concursantes, para conocer el estado anímico de las nominadas. "No queda otra", se limitaba a decir Maica, mientras que su amiga se mostraba más afectada: "Me da mucho miedo, pero si me voy de aquí me voy orgullosa sabiendo que la persona que me hace irme a mi casa es la que se merece todo. Prefiero que me destrone ella a cualquiera de estos".

Durante los alegatos, ambas también se mostraron muy emocionadas, ya que no podía creerse que, en caso de salvarse, tuvieran que decir adiós a quien ha sido su máximo apoyo en Honduras. "Ya que estoy aquí quiero seguir adelante", confesaba Maica. Por su parte, Claudia reconocía: "Ni yo misma pensaba que podía con tanto, he confiado más que nunca en mí misma". También desde el plató, había alegatos. La encargada de hacer el de Maica era su mejor amiga, lo que la rompía por completo al escuchar sus palabras: "Es que estoy bloqueada esta noche, ya sabes tú que yo soy muy sentida".

En el caso de la exconcursante de 'La isla de las tentaciones', era su madre, Julia, la que se dirigía a ella desde el plató. Tras el alegato de su progenitora, la joven le dedicaba unas palabras: "Soy una mini Julia, tanto que me quejaba de que no quería ser como ella y soy calcada". Tampoco podían faltar los posicionamientos de sus compañeros. Todos tenían que ponerse detrás de Claudia o de Maica, siendo la primera la clara señalada, poniendo de manifiesto la animadversión del resto de concursantes hacia ella.

Las atronadoras palabras de Jorge Javier a Claudia tras su expulsión de 'Supervivientes'

Antes de que Jorge Javier diera el nombre de la concursante salvada, Maica se emocionaba al pensar que era ella la expulsada en la recta final del programa: "No quiero quedarme a las puertas, aunque no lo viviría como un fracaso porque he llegado a ser una persona que no me imaginaba". Por su parte, su amiga confesaba estar muy nerviosa por conocer el resultado: "Siento mucha pena si me voy o me quedo por tener que separarnos".

Finalmente llegó el momento de la verdad. Después de que el presentador las informara de que habían conseguido récord de votación de la edición, pronuncio las clásicas palabras: "Los espectadores de 'Supervivientes' han decidido con sus votos en la app de Mediaset Infinity que la concursante salvada sea… Maica".

En ese momento, ambas se abrazaban entre lágrimas. Al ver a su amiga tan afectada, Claudia intentó animarla: "No sientas nada, Maica ganadora, disfruta". "Gracias a todo el mundo que me ha apoyado, voy a dar el máximo hasta que queráis", aseguró la salvada. Acto seguido, una desconsolada Claudia se abrazaba a María Lamela, quien le dedicaba unas cariñosas palabras: "Has sido un huracán que ha acechado Honduras. Ha sido un placer contar contigo en esta edición que, sin duda, será muy recordada gracias a ti, has sido la protagonista indiscutible, nos has mostrado todas tus facetas. Te vas siendo la mujer más salvada de la historia de ‘Supervivientes'".

"Gracias por la oportunidad, he sido yo misma, hay Claudia para rato, que esta gente no cante victoria", respondía la expulsada, dirigiéndose a sus compañeros. Antes de que la joven abandonara la Palapa, Jorge Javier no dudó en lanzarle un sincero mensaje: "Tengo que ser honesto conmigo mismo y no puedo callármelo. Eres agotadora, eres excesiva, te pierden las formas muchísimas veces, para tus compañeros en algunas ocasiones debe haber sido un auténtico infierno convivir contigo, los entiendo. Pero tengo que decirte: 'Bendita Claudia, gracias por estar en esta edición'".

El palo de Jorge Javier a los concursantes de 'Supervivientes 2026'

A continuación, Jorge Javier asestaba un palo al resto de concursantes: "Tenemos que ser sinceros, que en esta edición ha habido demasiada gente que ha querido abandonar el concurso y esto no es 'Superviviente'. Hemos tenido que lidiar en muchas ocasiones con la falta de ganas de estar ahí de los concursantes. Tenemos que advertirlo para los próximos concursantes, que la gente sepa lo que es el concurso, es durísimo: Por favor, próximos concursantes de 'Supervivientes', aceptad únicamente si os veis capaces de vivir esta aventura. Si no, por favor, no aceptéis".

Por último, Vázquez se ha sincerado sobre el calvario que ha sufrido en esta edición: "En muchas ocasiones me ha sido complicadísimo sacar adelante la Palapa, ahora ya no, pero ha habido demasiada inacción y tú siempre has sido el clavo al que me podía agarrar para sacar adelante mi parte de la Palapa. Has sido villana y gracias a ti, tus compañeros en esos momentos han brillado. Por mi parte, todo mi reconocimiento, muchísimas gracias", ha concluido el presentador.