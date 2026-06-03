Alba Carrillo aparca el conflicto con Jorge Javier y aplaude su sonado gesto con Rocío Carrasco en Telecinco: "Le puede costar caro"

Después de que Jorge Javier Vázquez diera la cara por Rocío Carrasco en Telecinco al conectar con Joaquín Prat y tras escuchar a Gloria Camila criticando a su hermana; este martes Alba Carrillo no ha dudado en reaccionar desde su programa en TEN aplaudiendo al presentador a pesar de que entre ellos no hay buena relación.

"Hablando de gente con la que nos llevamos mal, voy a hablar de Jorge Javier Vázquez. Yo no hablo con él y está muy mal la cosa, pero tengo que reconocer que ayer él tuvo un arranque de valentía porque dijo una cosa que él sabe que en el canal en el que trabaja le puede costar muy caro. Lo cual me siento muy identificada con él porque a mí me pasó", empezaba diciendo.

Así, la presentadora de 'El sótano club' se refería a su polémica con TVE tras su ataque a 'MasterChef' y cómo quedó fuera de 'D Corazón' tras sus palabras contra el talent de cocina. Y tras recrear lo que dijo el presentador de 'El diario de Jorge' asegurando que él era muy "pro Rocío Jurado y pro Rocío Carrasco", Alba Carrillo aplaudía el gesto del catalán.

"Lo que es llamativo es que lo estaba diciendo al conectar con un programa en el que colabora gente que no es muy pro Rocío Carrasco. Y en un canal en el que está virando a ir en contra de Rocío, lo fácil hubiera sido seguir la tendencia pero ese speech es una declaración de intenciones importante. Hace cinco años habría sido estar en un sitio afín, pero ahora es hostil y por tanto es valiente", añadía Carrillo.

Asimismo, Alba Carrillo revelaba que ella misma les envió el vídeo de Jorge Javier a Fidel Albiac y Rocío Carrasco porque ellos no se habían enterado. "Les mandé el enlace para que lo vieran. Yo lo malo no lo mando, pero lo bueno sí", añadía la presentadora.