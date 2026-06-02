Alba Carrillo cuenta lo que le obligaron a hacer en RTVE con Cristina Cifuentes: "Me lo impusieron, porque querían movida"

Hace unas semanas, Alba Carrillo ya dejó caer los malos rollos que tuvo con Cristina Cifuentes en las grabaciones de 'Hasta el fin del mundo'. Pero este martes, la presentadora de 'El sótano club' en TEN ha dado un paso más allá al revelar toda la verdad sobre su paso por el reality de viajes de TVE.

Todo sucedía cuando en el programa de TEN hacían un repaso a los rostros famosos que probaron suerte en la política como Felisuco o Toni Cantó y políticos que tras dejar la política se han convertido en famosos como Cristina Cifuentes o Celia Villalobos tras ser colaboradoras y concursantes de realitys.

Era entonces cuando Alba Carrillo hablaba de la que fue su compañera en 'Hasta el fin del mundo'. "Yo le pregunté por Ayuso y lo cortaron", revelaba de primeras. "Claro que estuvo en Hasta el fin del mundo", recogía uno de los colaboradores. "No, no estuvo. Yo le llevé la mochila", replicaba la presentadora.

"Hombre porque tenía una lesión", le recordaban sus compañeros. "Pues si tienes una lesión no vayas", sostenía Carrillo. "A ver hubo momentos muy bonitos, pero hubo otros momentos en los que estaba muy negativa y muy muy negativa", comentaba la ex modelo.

"¿Pero y por qué fuiste con ella?", le cuestionaban. "Porque me lo impusieron. Todos los demás pudieron escoger pareja y yo no, dijeron venga la tonta del bote tú con Cristina Cifuentes", soltaba Alba Carrillo. "Pues yo pensé que erais súper amigas", le reconocía Samantha Hudson.

Alba Carrillo: "Me impusieron ir con Cristina Cifuentes, todos los demás pudieron escoger pareja".#ElSótano02J pic.twitter.com/Ik3qBnAM6Y — TEN TV (@TENtv) June 2, 2026

Alba Carrillo, sobre 'Hasta el fin del mundo': "Me obligaron a ir con Cristina Cifuentes"

Así, Alba Carrillo explicaba cómo se produjo su fichaje por el reality de TVE. "Es que me obligaron porque querían movida. Si es que no había más. A mí me llamaron en julio y me dijeron te tienes que ir a esto con ésta y sino nada", concluía la presentadora.

Lejos de quedarse ahí, Alba Carrillo seguía exponiendo lo que pensaba de su pareja en 'Hasta el fin del mundo'. "Ella para un rato está bien y todo el mundo me lo dice y cuando he coincidido con ella en programas bien, pero para mucho rato es duro porque es muy negativa. Yo no me esperaba que fuera tan negativa", añadía la presentadora.

Después, Samantha Hudson recordaba la polémica de Cristina Cifuentes y el robo de las cremas. "Hay muchas cosas por la que criticar a un político, pero que Cristina Cifuentes robara una crema me pareció súper cercano", aseveraba la influencer y colaboradora. "Sí, pero luego te vas con ella al fin del mundo y a mi no me dejó robar nada y teníamos necesidades", terminaba diciendo Alba Carrillo. "Si vas a un programa de supervivencia y tienes que robar pues se roba no pasa nada", concluía.