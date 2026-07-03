Jorge Javier se despide de 'El Diario' y confirma su futuro en septiembre tras el terremoto en las tardes de Telecinco

Este viernes 3 de julio, Jorge Javier Vázquez ha cerrado las páginas de 'El Diario' de Telecinco para dejar su hueco al estreno de 'De lunes a viernes' con Santi Acosta y Beatriz Archidona a partir del próximo lunes a las 18:15 horas. Así, el talk show se despide por vacaciones pero confirma su vuelta tras el verano.

Nada más arrancar la emisión, el presentador ya anunciaba a la audiencia de que era el último programa de la temporada. "Hoy no es un programa cualquiera, hoy es oficialmente el último día de clase porque nos vamos de vacaciones. Y vamos a hacer lo que toca, el acto de graduación del curso 2025-2026. Hoy se gradúan 14 alumnos muy especiales, 14 protagonistas que a lo largo del curso nos han sorprendido, nos han emocionado, nos han hecho reír y hasta alguno nos ha descolocado", aseguraba el presentador.

"Algunos se gradúan con matrícula de honor y otros igual tienen que repetir curso porque así es la vida", añadía el catalán dando la bienvenida a los protagonistas que han formado parte de esta temporada de 'El diario de Jorge' en Telecinco para hacer balance de sus historias.

Al llegar a los minutos finales del espacio, Jorge Javier Vázquez encargaba a Rubén, otro de los grandes protagonistas de esta temporada, el discurso de graduación. "Rubén hoy vas a tener el privilegio de pronunciar el discurso de graduación. Acabamos el curso 25/26, quién nos lo iba a decir. Y habrá un 26/27, quién nos lo iba a decir", aseveraba el presentador, asegurando así que 'El Diario de Jorge' regresará en septiembre con una nueva temporada.

Era después de ese discurso cuando Jorge Javier se dirigía a la audiencia. "Gracias a todos por hacer posible este programa. Un placer compartir el curso 2025/2026 con todos vosotros. Ahora toca disfrutar del verano, nos vamos, nos vamos pero volvemos un día que a mí me encanta, es muy importante en mi vida, que es el 7 de septiembre. El 7 de septiembre estamos aquí, os esperamos a todos. Feliz verano", concluía el catalán.

De esta manera, Telecinco confirma oficialmente el regreso de 'El diario de Jorge' después de las vacaciones. Una renovación que deja en el aire como quedará configurada la programación de tarde de la cadena a partir del otoño, tras los estrenos de 'Amor o lo que surja!', 'El verano se mueve' y 'De lunes a viernes'. También quedaría por saber qué ocurrirá con 'El tiempo justo' de Joaquín Prat y César Muñoz tras los fiascos de algunos de los lanzamientos veraniegos.