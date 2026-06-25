Agresión en 'El Diario de Jorge': Jorge Javier Vázquez, obligado a expulsar a una invitada tras su bofetón en directo

Este jueves se ha vivido un momento de máxima tensión en 'El diario de Jorge' con una invitada dándole un guantazo con la mano abierta a un ex amigo. Algo que ha obligado a Jorge Javier Vázquez a intervenir y a castigar su comportamiento expulsándola del plató.

De primeras, Jorge Javier Vázquez recibía en el plató de 'El diario de Jorge' a Lucas, un joven que venía al programa para pedirle perdón a su amiga Valentina cuatro años después por no haber sido capaz de estar a su lado cuando más la necesitaba. "Valentina era mi amiga. Yo espero que siga siéndolo, pero obviamente no somos amigos ahora", empezaba confesando el mexicano.

Poco a poco, Lucas iba relatando lo que pasó entre ellos. "Un día me dijo que quería volver a Jalisco a visitar a sus amigos y aprovechó que su madre estaba en otra ciudad y cogió un bus cuando tenía 15 años. Una chica de 15 años en un bus de 10 horas en México es una cosa muy peligrosa, ella me pidió que no le dijera nada a su mamá", explicaba el invitado a Jorge Javier. Pero lo que le atormenta a Lucas es que después de lo sucedido metieron a Valentina en un centro de menores y desde entonces no volvió a hablar con ella. "Le quitaron el móvil, le escribí pero no me respondía".

Todo dio un giro cuando Lucas se encontró con Valentina en España. Tras ello, el joven decidió llamar a 'El diario de Jorge' para pedirle perdón en televisión y conseguir retomar su amistad. Por su parte, Valentina entraba al plató del programa sin saber quién le había llevado hasta allí en el día de su cumpleaños.

Era justo después cuando Valentina descubría que era Lucas quién le había traído hasta el programa de Jorge Javier para pedirle disculpas. "Éramos muy amigos, pasé por una situación complicada en la adolescencia. Yo me quería ir a Jalisco y él era la única persona que lo sabía y al final se chivó a mi madre", explicaba la joven.

Una invitada de 'El diario de Jorge' agrede a un ex amigo y Jorge Javier la expulsa

Valentina agrede a Lucas en 'El diario de Jorge'

Tras ello, Jorge Javier Vázquez le preguntaba a Valentina que se pensara si quería hablar con Lucas y aunque lo dudaba, finalmente la invitada accedía a que el que fuera su amigo entrara al plató. "Hace mucho tiempo que no lo veo, él me intentó buscar. No sé cuál será mi reacción", confesaba ella antes de dejar que entrara al plató.

Lo que nadie esperaba es que nada más verle, Valentina le daba una bofetada. "Oye, por favor. Hombre Valentina, no, no, muy mal, muy mal Valentina. Has dicho que pase y él ha venido a pedirte disculpas porque vive muy atormentado por esta historia. Pero lo que te mereces Valentina es abandonar el plató, no te mereces estar aquí", aseguraba Jorge Javier expulsando a la joven del plató de 'El diario de Jorge'.

📺 AGRESIÓN FÍSICA en el DIARIO DE JORGE JAVIER VÁZQUEZ (nuestra rosa de guadalupe). pic.twitter.com/jtFvZTlNna — ‎rs10 (@rafalozzz) June 25, 2026

"Muy mal Valentina. Muy mal, muy mal", insistía Jorge Javier. "Lucas has venido aquí a disculparte. Desde luego que yo cuando estaba con la directora hablando de este tema, no entendía muy bien, porque tú en realidad fuiste cómplice de ella y no dijiste nada", reaccionaba el presentador diciéndole que lo "sentía mucho" por lo que había pasado. "Su reacción ha sido terrible y nefasta, no te la mereces bajo ningún concepto", sentenciaba el presentador antes de cambiar de asunto.