'El tiempo justo' actualiza la delicada situación de Adrián Rodríguez tras su último altercado con la policía

El actor Adrián Rodríguez está pasando por un delicado momento personal. Así lo han asegurado este lunes, 27 de abril, en 'El tiempo justo'. Hace unos días, el intérprete de series como 'Los Serrano' o 'Física o Química' era condenado a seis meses de prisión tras un altercado con las autoridades malagueñas.

A su salida de los juzgados, confesaba haber sufrido una recaída en sus adicciones, motivo por el cual deseaba regresar al centro de rehabilitación: "Quiero volver a mi centro, a mi tratamiento y volver a recuperarme". Ahora, días después de estas palabras, Adrián Rodríguez vuelve a estar en el ojo del huracán por su preocupante situación. Ha sido la periodista Giovanna González la que ha dado todos los detalles en el programa presentado por Joaquín Prat en Telecinco.

"A día de hoy estaría pidiendo dinero. Ha mandado mensajes a varios periodistas, actores y actrices, influencers…", ha explicado la periodista quien, además, ha asegurado que el actor "no tiene una relación cercana" con algunos de estos contactos: "No son de su círculo". "Es gente con la que tiene trato de 'hola y adiós'. Les ha puesto un mensaje en el que dice: 'hola, ¿tú me puedes ayudar con un bizum?'. Ni un qué tal, ni un cómo te va", informa Giovanna González.

Sin embargo, Adrián Rodríguez no solo no ha conseguido lo que quería, sino que además, según la periodista, una de las personas que recibió dicho mensaje le contestó: "Adrián yo no te voy a dar dinero, pero si necesitas ir a hacer la compra voy contigo y hacemos la compra". Pero "él no habría aceptado este trato". Tras escuchar estas palabras, Joaquín Prat le ha deseado mucha suerte: "Todos sabemos lo que hay detrás".

El complicado momento que atraviesa Adrián Rodríguez

El pasado 17 de abril, a la salida de los juzgados donde se celebró un juicio rápido tras su altercado con la policía malagueña, el actor reconocía haber sufrido una recaída después de participar en 'La cárcel de lo gemelos', el polémico reality de YouTube. Además, aseguraba que se iba a poner en manos de profesionales: "Hay que hacer tratamiento, eso es lo que voy a hacer".

Días antes de este altercado con las autoridades, Adrián Rodríguez publicaba un preocupante mensaje en sus redes sociales: "Mi expareja me ha dejado en la calle. ¿Alguien puede ayudarme?". Tras esto, estuvo varios días en paradero desconocido. Por su parte, su expareja Nayara aclaraba la situación en el programa 'Y ahora Sonsoles': "Yo no he sacado a nadie de mi casa. Se fue por su propio a pie a las 11 de la noche, ya sabréis dónde. Yo le dije que se calmara".

Tras ser captado por los paparazzis en la estación María Zambrano de Málaga, el actor tuvo un fuerte altercado con un cámara, al que pidió de manera agresiva y nervioso que dejara de grabarle. Acto seguido, se acercó y le propinó un manotazo, tras lo cual fue trasladado a las autoridades de la ciudad, a quienes también acabó agrediendo. Por tal motivo, el juez le impuso una condena de 2 años de prisión, que finalmente rebajó a seis meses al reconocer lo sucedido. Al no tener antecedentes penales, Adrián Rodríguez solo entraría en prisión si vuelve a delinquir.