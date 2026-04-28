Confirmado por RTVE: Estos serán los 17 partidos del Mundial 2026 que se podrán ver gratis en La 1 y sus horarios

La cuenta atrás para el arranque del Mundial 2026 ya ha comenzado. RTVE ya tiene cerrado con la FIFA los partidos que emitirá en abierto en España. En total, serán 17 partidos los que emita la cadena pública de la Fase de Grupos, incluidos los tres de la Selección Española liderada por Luis de la Fuente.

La Roja debutará en el Mundial de 2026 frente a Cabo Verde el lunes 15 de junio a las 18:00 horas. El segundo partido de la selección española será el domingo 21 de junio a las 18:00 horas. Y su último encuentro de la primera fase será en la madrugada del sábado 27 de junio a las 2:00 horas.

No hay duda de que la cobertura del Mundial que tendrá lugar en EEUU, Canadá y México supondrá un gran aliciente para las audiencias de RTVE durante los meses de junio y julio. Aunque en esta ocasión, la cadena pública no emitirá el campeonato íntegro y solo ofrecerá el mejor partido de cada jornada mientras que DZN se encargará de emitir los 104 partidos por una tarifa de 19,99 euros.

Así, RTVE emitirá los 17 partidos de la Fase de Grupos que recogemos a continuación así como los los principales partidos de octavos y cuartos de final, las dos semifinales, el tercer y cuarto puesto, y la gran final del 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York de forma gratuita tras alcanzar un acuerdo con Mediapro y la FIFA y desembolsar 55 millones de euros.

Partidos de la Fase de Grupos del Mundial que se emitirán en abierto en RTVE

Grupo A: México - Sudáfrica (11 de junio a las 21:00)

Grupo B: Canadá - Bosnia y Herzegovina (12 de junio a las 21:00)

Grupo C: Brasil - Marruecos (14 de junio a las 00:00)

Grupo E: Alemania - Curazao (14 de junio a las 19:00)

Grupo H: España - Cabo Verde (15 de junio a las 18:00)

Grupo I: Francia - Senegal (16 de junio a las 21:00)

Grupo L: Inglaterra - Croacia (17 de junio a las 22:00)

Grupo B: Suiza - Bosnia y Herzegovina (18 de junio a las 21:00)

Grupo D: EEUU - Australia (19 de junio a las 21:00)

Grupo F: Países Bajos - Suecia (20 de junio a las 19:00)

Grupo H: España - Arabia Saudí (21 de junio a las 18:00)

Grupo J: Argentina - Austria (22 de junio a las 19:00)

Grupo L: Inglaterra - Ghana (23 de junio a las 22:00)

Grupo C: Escocia - Brasil (25 de junio a las 00:00)

Grupo E: Ecuador - Alemania (25 de junio a las 22:00)

Grupo H: Uruguay - España (27 de junio a las 02:00)

Grupo K: Colombia - Portugal (28 de junio a las 01:30)