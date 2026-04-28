Comunicado de RTVE: pide que la CNMC "active los mecanismos" ante la Comisión de Investigación de PP y Vox

La Comisión de Investigación a RTVE constituida en el Senado a iniciativa del Partido Popular y Vox está generando muchos movimientos. Por un lado, la UER ha mostrado todo su apoyo a la Corporación y ha mostrado su preocupación ante esta iniciativa que pretende controlar a la cadena pública; y por otro, la propia RTVE ha pedido amparo a la CNMC para que supervise dicha comisión.

Como decimos, la Unión de Radiodifusión de Televisiones Europeas (UER) ha emitido un comunicado que pone el foco en el alcance de esta comisión impulsada por el PP y Vox que busca examinar las prácticas editoriales y el modelo de gobernanza de RTVE, incluyendo su oferta informativa y de actualidad poniendo en riesgo así su independencia y el control sobre sus periodistas.

Así, el organismo europeo defiende que no cuestionan la existencia de mecanismos de control, pues de hecho valoran positivamente que existan espacios de control y de rendición de cuentas como ya hace RTVE cada mes en la Comisión Mixta de Control a RTVE en el Congreso y en el Senado en la que su presidente, José Pablo López, responde a todas las preguntas formuladas por los diputados y senadores de todos los partidos políticos con representación.

La UER recoge también la inquietud trasladada por la propia RTVE ante esta iniciativa parlamentaria. Según explica el comunicado, la Corporación ha advertido de los riesgos que conllevan este tipo de comisiones cuando abordan cuestiones editoriales, especialmente si estas pueden ser evaluadas bajo criterios que no se ajustan a los estándares profesionales del periodismo. Por si fuera poco, también recoge la falta de claridad sobre el propósito concreto de la comisión, sus posibles conclusiones o las medidas que podrían derivarse de sus trabajos.

Para la UER, la cuestión de fondo tiene que ver con la independencia de los medios públicos. En este sentido, subraya que RTVE forma parte del ecosistema europeo de radiotelevisiones públicas y que su autonomía resulta clave para garantizar el acceso de la ciudadanía a una información fiable. Y por ello, advierte de que cualquier proceso de supervisión que pueda interpretarse como politizado supone una amenaza directa a ese equilibrio.

Por último, el organismo señala que este tipo de iniciativas pueden entrar en conflicto con la legislación comunitaria, en concreto con la Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicación, que protege la independencia editorial de los servicios públicos audiovisuales.

RTVE solicita a la CNMC que supervise la Comisión del PP y Vox

Por su parte, RTVE también ha emitido un comunicado en el que solicita a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que, en el marco del Reglamento Europeo de Libertad de los Medios de Comunicación, analice la posible incidencia de la Comisión de Investigación constituida en el Senado a iniciativa del Partido Popular y Vox, en la medida en que afecta a la independencia editorial y funcional de la Corporación.

En una carta remitida este martes por el secretario general y del Consejo de Administración de RTVE, Alfonso Morales, al organismo se explica que la solicitud se formula al amparo de las funciones atribuidas a la Comisión en materia de prestación del servicio público audiovisual y garantía del correcto funcionamiento del mercado, así como de su papel como autoridad independiente a efectos del citado Reglamento Europeo.

La Corporación reitera que la iniciativa de creación de la Comisión de Investigación, en los términos en que ha sido formulada, plantea dudas razonables desde la perspectiva de las garantías de independencia de los medios públicos establecidas por el Derecho de la Unión, puesto que se impulsa en un contexto en el que sus promotores (PP y Vox) han formulado públicamente valoraciones críticas sobre la línea editorial y los contenidos informativos de RTVE. Asimismo, del escrito de solicitud de creación de la Comisión se desprende que su objeto excede los ámbitos propios de control económico, organizativo o de gestión.

En concreto, incorpora valoraciones expresas sobre la línea editorial y los contenidos informativos de RTVE; referencias a supuestos sesgos, falta de pluralismo o utilización partidista de la información; y un planteamiento de alcance amplio que incluye aspectos directamente vinculados al ejercicio de la función informativa. En consecuencia, no se trata de un control estrictamente funcional o de gestión, sino de una actuación que incide directamente en el núcleo protegido de la libertad editorial.

El ordenamiento jurídico español articula un sistema de control de RTVE basado en el artículo 20.3 de la Constitución, que garantiza el pluralismo informativo y configura el control parlamentario, y la Ley 17/2006, que canaliza dicho control a través de la Comisión Mixta Congreso-Senado y de la CNMC. Este sistema delimita los cauces del control político y evita su proyección directa sobre el ámbito editorial. Cualquier actuación que desborde dicho marco debe ser objeto de una valoración específica desde la perspectiva de las garantías de independencia.

En esa misma línea, el Reglamento Europeo de Libertad de los Medios de Comunicación establece un estándar reforzado de protección de la independencia de los medios. De forma muy particular, su artículo 4.2 prohíbe las interferencias directas o indirectas en la libertad editorial, y el artículo 5.1 obliga a los Estados a garantizar la independencia efectiva de los medios públicos frente a injerencias políticas.

Por todo lo anterior, RTVE solicita a la CNMC lo siguiente:

Que proceda a analizar los hechos descritos desde la perspectiva del Reglamento Europeo de Libertad de los Medios de Comunicación. Que valore si la iniciativa señalada puede suponer una interferencia directa o indirecta en la independencia editorial y funcional de RTVE. Que determine si procede adoptar medidas en el ejercicio de sus competencias, incluyendo, si resultara pertinente, la activación de los mecanismos de cooperación previstos en el ámbito europeo. En tal sentido, se sugiere valorar el traslado de la situación descrita ante el Board for Media Services, como mecanismo europeo establecido en el Reglamento Europeo de Libertad de los Medios de Comunicación.

Finalmente, RTVE concluye su escrito a la CNMC recalcando que en un Estado social y democrático de Derecho, el control parlamentario forma parte del sistema. No obstante, señalan que "cuando ese control se proyecta sobre el contenido informativo en términos que pueden condicionar su ejercicio, deja de ser un mecanismo de supervisión para situarse el terreno de la coacción, o cuanto menos, la presión institucional, algo que el Derecho de la Unión Europea prohíbe de forma expresa. Y es precisamente en ese punto donde la intervención de una autoridad independiente se hace necesaria.