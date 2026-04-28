Tras el final de 'Ex. La vida después', el programa de Ana Milán, Cuatro seguirá apostando por el género de las entrevistas para el prime time del miércoles con el estreno este 29 de abril de la segunda temporada de '100% únicos' con Ana Rosa Quintana y David Bustamante como invitados y el debut de Daniel Guzmán como presentador.

Así, Cuatro apuesta por una nueva temporada del formato producido por Shine Iberia que combina entretenimiento y compromiso social para seguir dando visibilidad a las personas con Trastorno del Espectro Autista, acercar su realidad al gran público y reivindicar una mirada basada en la empatía, la inclusión y la normalización.

Producido por Mediaset España en colaboración con Shine Iberia (Banijay Iberia), '100% Únicos' reúne en cada entrega a treinta reporteros con TEA para conversar con destacadas personalidades de la cultura, el espectáculo, el deporte o la política. Sus encuentros, construidos desde la sinceridad, la naturalidad, la curiosidad y una forma diferente de entender el mundo, propician entrevistas imprevisibles, emocionantes y reveladoras, al tiempo que muestran la diversidad existente dentro del espectro autista y muchas de las situaciones y barreras a las que se enfrentan en su vida cotidiana.

Ana Rosa Quintana y David Bustamante, los invitados del primer programa

La nueva temporada de '100% únicos' se enfrentará al cuarto episodio de 'Barrio Esperanza' en La 1, a una nueva entrega de 'Mask Singer: adivina quién canta' en Antena 3, a 'First Dates: Gourmet' en Telecinco así como a los estrenos de 'El juicio' con José Luis Sastre en La 2 y a 'La noche de Aimar' con Aimar Bretos en La Sexta.

Para arrancar la nueva tanda de programas, '100% únicos' contará con una invitada que no está acostumbrada a dar entrevistas sino a realizarlas como es Ana Rosa Quintana. De este modo, la presentadora de 'El programa de Ana Rosa' dará el salto al prime time de Cuatro para ser entrevistada por los 30 reporteros con TEA que forman parte del programa así como por Daniel Guzmán, el nuevo presentador del formato.

Ana Rosa Quintana aportará su veteranía y pondrá sobre la mesa un debate social urgente: la inserción laboral de las personas con TEA. Muchos de los reporteros han completado sus estudios, pero siguen encontrando barreras para acceder al mercado laboral. En el terreno más personal, la periodista contestará preguntas sobre su ideología política y compartirá también una reflexión sobre la importancia de saber parar y cuidarse en una sociedad instalada en la prisa permanente.

Por su parte, David Bustamante mostrará su faceta más cercana y cómplice al recordar el camino de esfuerzo que le llevó hasta la fama. En uno de los momentos más íntimos de la noche, se abrirá emocionalmente para recordar la pérdida de su amigo Álex Casademunt. Después llegará un tono más distendido cuando los reporteros indaguen en su fama de seductor y el artista reflexione con naturalidad sobre autoestima, imagen personal y autocuidado.

Lista completa de invitados de la segunda temporada de '100% únicos'

Además de Ana Rosa Quintana y David Bustamante, '100% únicos' contará en la siguientes cinco entregas con invitados de altura como los cantantes Mónica Naranjo, Pablo Alborán y Dani Martín, los actores Fernando Tejero, Maxi Iglesias, Karla Sofía Gascón y Loles León, el chef y jurado de 'MasterChef', Pepe Rodríguez, el ex presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla y los humoristas Jorge y César Cadaval, Los Morancos.

'100% únicos' regresa así a Mediaset tras convertirse en uno de los formatos más premiados de la televisión reconocido con el Premio Amigo del Autismo en el Congreso de los Diputados, el reconocimiento internacional en los Rose D’Or Latino 2025 al Mejor Docureality o Factual, el Premio AMIAB a la Inclusión Social, el Premio FAAM XXI de Oro, el Premio FesTVal Lanzarote, el Premio Gesto 2024 a la Mejor Iniciativa, Proyecto o Práctica y el Premio COMUNICA en los II Premios Autismo Jaén.