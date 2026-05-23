Audiencias

Las audiencias de Ana Rosa lanzan la voz de alarma en RTVE con un sorpasso a Intxaurrondo y 'Mañaneros' en varios tramos

Pedro Jiménez por Pedro Jiménez

Con récord de temporada (15,6%), 'El programa de Ana Rosa' fue líder absoluto entre las televisiones comerciales y dominó sobre 'La hora de La 1' de Silvia Intxaurrondo y 'Mañaneros 360' en varios tramos horarios. Lo analizamos con detalle en El Televisero:

Silvia Intxaurrondo, Ana Rosa Quintana y Javier Ruiz
Silvia Intxaurrondo, Ana Rosa Quintana y Javier Ruiz | Montaje El Televisero

'El programa de Ana Rosa' anotó este viernes su mejor dato de la temporada con un gran 15,6% de cuota de pantalla, más de seis puntos por delante de la media diaria de Telecinco (9,5%). El magacín conducido por Ana Rosa Quintana fue líder absoluto entre las televisiones comerciales, batiendo con holgada ventaja a 'Espejo Público' (12,1%), su rival más directo.

Y ojo, porque, aunque en términos generales ganaron las ofertas matinales de La 1 de RTVE, 'AR' se impuso a 'La hora de La 1' de Silvia Intxaurrondo (16,2%) y a 'Mañaneros 360' con Adela González y Javier Ruiz (14,3%) en varios tramos. Todo ello te lo contamos pormenorizadamente en El Televisero gracias a un informe elaborado en exclusiva por la consultora Dos30'.

En primer lugar, la emisión arrancó con un 16,8% de share a las 09:00 horas, elevándose rápidamente a cuotas por encima del 20% durante la primera media hora, la que alberga el tradicional editorial de Ana Rosa y la tertulia política. La cuota máxima se registró a las 09:17 horas con un formidable 22,2%. También fue el minuto de mayor seguimiento con cerca de medio millón de telespectadores.

Entre las 09:30 y las 10:45 horas, 'El programa de Ana Rosa' mantuvo su destacado rendimiento con cifras que oscilaron entre el 16% y el 19%. A partir de ahí, la tendencia en términos porcentuales (no tanto en espectadores) fue decreciente debido al aumento del consumo televisivo y a una competencia mayor. El último minuto (12:14 horas) promedió un 12,7%.

Minuto a minuto de 'El programa de AR' (Datos: Dos30')
Minuto a minuto de 'El programa de AR' | Datos: Dos30'

A continuación, adjuntamos el gráfico que refleja cómo Ana Rosa Quintana dominó sobre 'La hora de La 1' de Silvia Intxaurrondo entre las 09:00 y las 09:35 horas con una diferencia muy notoria: mientras 'El programa de AR' alcanzaba el 22%, el espacio informativo de La 1 de RTVE se quedaba en torno al 15-16% de share.

Más tarde, durante los últimos minutos de 'La hora de La 1' y los primeros de 'Mañaneros 360' (de 10:18 a 10:41 horas) el formato de Telecinco también se situó en la primera posición con cuotas entre el 17% y el 19%. Algo que se volvió a repetir en los tramos de 11:35 a 11:49 horas y de 12:00 a 12:09 horas.

Minuto a minuto competencia de 'El programa de AR' (Datos: Dos30')
Minuto a minuto competencia de 'El programa de AR' | Datos: Dos30'

Por otro lado, dentro de ese máximo de temporada (15,6%), analizamos los resultados por targets. Los datos, en lo que se refiere a sexos, fueron muy parejos: 16,3% de share en mujeres y rozando el 15% entre el público masculino.

Por segmentos de edad, 'El programa de Ana Rosa' sobresalió especialmente en adultos (45-64 años) con un 16,8%, en mayores de 65 años (15,1%) y en adultos-jóvenes (25-44 años) con un 14,8%. El target comercial, el más preciado por los anunciantes, creció a un gran 17,3%.

Perfil (y plusvalías) de 'El programa de AR' (Datos: Dos30')
Perfil (y plusvalías) de 'El programa de AR' | Datos: Dos30'

Por último, en cuanto a mercados, 'El programa de Ana Rosa' arrasó en la Comunidad Valenciana (25,9%), en Castilla y León (25,4%), Canarias (21,2%) y el denominado Resto (20,1%). En la Comunidad de Madrid (17,3%), Islas Baleares (16,9%) y en Euskadi (16,3%) también se colocó por delante de la media nacional.

Datos por comunidades autónomas de 'El programa de AR' (Datos: Dos30')
Datos por comunidades autónomas de 'El programa de AR' | Datos: Dos30'

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Sobre la firma

Pedro Jiménez

Soy redactor, editor y subdirector de El Televisero, portal televisivo de referencia con 16 años de historia.

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