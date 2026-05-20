Pedro Piqueras tira de hemeroteca para sentenciar la imputación de Zapatero ante esta pregunta de Javier Ruiz

Pedro Piqueras ha regresado a 'Mañaneros 360' este miércoles para abordar la incertidumbre que el PSOE atraviesa tras la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por su presunta implicación en una trama de blanqueo de capitales y tráfico de influencias. Así, el periodista se ha pronunciado sin rodeos sobre el impacto que esta polémica podría tener en la legislatura actual y en la ciudadanía española.
"En esta historia de la corrupción, que me parece que es lo más desastroso para la democracia, en España y fuera de España, nadie puede presumir de ser menos corrupto que otros", ha comenzado advirtiendo el antiguo presentador de 'Informativos Telecinco' en su conexión en directo con Javier Ruiz, que ha llegado después de que Vox pidiese la moción de censura este miércoles para Pedro Sánchez tras el escándalo del expresidente socialista.
Así, Pedro Piqueras se ha hecho eco de algunos de los ataques de la oposición tras conocerse la imputación de Zapatero. "Yo cuando estaba escuchando a Miguel Tellado decir que el PSOE es el partido más corrupto de la historia... Pues a ver, habría que ver también los casos de corrupción de cada uno", ha advertido el periodista. "Cuando decía también Feijóo que es el primer expresidente que ha sido imputado. Hombre, ha habido una cierta protección sobre algún otro expresidente para que no fuera imputado...", añadía haciendo referencia a Mariano Rajoy.
"Pero la legislatura va a ser, como digo, muy complicada, con acusaciones mutuas y realmente creo que el pueblo español no se merece eso. Después de todo esto algo habrá que hacer", ha vaticinado el colaborador de 'Mañaneros 360', poniendo también sobre la mesa lo que, en aras de la salud democrática, deberíamos implementar en un futuro cercano para poner freno a la corrupción.
"Para castigar con mayor dureza los casos de corrupción, para impedir determinadas cosas, para decir cuál va a ser el estatuto de un expresidente, lo que puede y no puede hacer... Para establecer también qué es tráfico de influencias y qué no lo es y quién lo puede hacer", ha señalado Pedro Piqueras, compartiendo también su más sincero retrato del clima actual entre tanta tensión entre partidos.
"Pero vamos, creo que el mundo, la política en España, se ha complicado bastante. Estamos en un paso muy primario, indiciario con acusaciones graves que habrá que ir viendo a lo largo de este tiempo", ha terminado advirtiendo el periodista sobre los detalles que por el momento se conocen sobre la supuesta implicación de José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra, pidiendo "cautela" ante la evolución del caso.
